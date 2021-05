„Když se loni v říjnu zavřely restaurace, seznámil jsem se s panem Berouskem, jehož cirkus utrpěl značné finanční ztráty. Rok nevystupovali a nevěděli, co mají dělat s mláďaty, která se jim narodila. Protože hrozilo, že je utratí, tak jsme se jich ujali,“ líčí Petr Schneider.

V lednu se byl poprvé podívat na velbloudí mládě - samičku Habibi - a byla z toho láska na první pohled.

„Sama za mnou přišla, začala mi olizovat obličej a bylo rozhodnuto. Habibi znamená arabsky „milovaná“, což se vyplnilo. Všichni si ji totiž hned oblíbili. Spolu s velbloudí samičkou jsme odkoupili také samečka lamy jménem Woody, takže jsme cirkusu přispěli z velké části na krmení pro koně a další zvířata, co tam zůstala,“ dodává.

Provozovatel hospůdky musel přebudovat zahrádku tak, aby měla zvířata výběh.

„Bylo to sice těžké, protože jsme neměli rok žádné příjmy, ale nakonec jsme to zvládli. Chov velblouda jsme si museli nejprve nastudovat – je to přežvýkavec se čtyřmi žaludky, podobně jako kráva, ale je citlivý na počasí. Velbloudí mládě by tedy nemělo být v dešti, aby se nenachladilo. Když je v suchu, zvládne i teplotu minus 30 stupňů,“ popisuje.

Lamí sameček Woody je sice trochu plachý, ale na pozornost lidí si pomalu zvyká.

Zahrádka bez obsluhy

Návštěvníci zahrádky restaurace na nové přírůstky reagují s nadšením.

„Habibi bude mít 28. května rok, Woody oslaví první narozeniny 20. srpna. Snažíme se, aby je naši zákazníci nekrmili, a lidé to naštěstí docela chápou. Někteří nám nosí staré pečivo a nebráníme se tomu, pokud by chtěl někdo přispět na chov. Přece jen - každý rok zvířete přijde zhruba na 100 tisíc korun. Jsem ale rád, že jsme alespoň trochu pomohli v této špatné době. Když to nedělají ti nahoře, musíme to dělat my,“ podotýká.

Protože zavedený podnik opustila polovina personálu, bude přes léto fungovat v omezeném režimu.

„Zaměstnanci odešli z gastropodnikání kvůli nejistotě a všemu, co se děje kolem. Budeme tedy dělat meníčka i akce, ale letní zahrádka bude bez obsluhy. Na léto se nám už naštěstí přihlásily brigádnice,“ říká.

S koncerty to vypadá bledě

Zahrádka restaurace má kapacitu 250 lidí a velká část je zastřešená kvůli kulturním akcím a koncertům, které se na Aniččině dvoře pravidelně pořádají.

A jak to bude letos s kulturou?

„S koncerty to vypadá bledě - minulý týden jsem mluvil s kapelou Divokej Bill, a protože hudebníci utrpěli obrovské ztráty, rozhodli se dělat vše ve vlastní režii i s občerstvením. Nevíme ani, jestli uspořádáme tradiční Hippie fest, protože venku může být 700 lidí a všichni pouze otestovaní nebo naočkovaní. Nevím o tom, že by byli mladí lidé očkovaní, a důchodci na koncert zase nepůjdou,“ uzavírá Petr Schneider.