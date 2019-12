A proto bychom měli zpomalit a nenechat si ukrást jedinečné chvíle, kdy s rodinou, dětmi nebo přáteli můžeme zakusit předvánoční atmosféru spojenou s krásnými tematickými akcemi. Ať už to jsou vánoční dílny, bruslení na kluzišti pod širým nebem nebo vánoční koncerty a zpěv koled. Deník vám přináší souhrn těch nejzajímavějších tipů na koncerty, které byste si rozhodně neměli nechat v průběhu adventu ujít.

Gospely, koledy i klasika

Pokud jste milovníci gospelu, pak neváhejte a zamiřte v sobotu 7. prosince do Kostela sv. Jakuba Staršího do Kostelce na Hané. Od 20 hodin chrámové zdi rozezní jeden z nejslavnějších slovenských gospelů, The Gospel Family SK a spolu s ním i operní pěvec Národního divadla v Praze, Zdeněk Pech. Vstupenka přijde na 150 korun.

Pokud chcete spojit příjemné s užitečným a sobotní gospel nestíháte, zavítejte na druhou neděli adventní, 8. prosince, do Kostela sv. Michaela ve Vrchoslavicích. Koncert sboru absolventů kroměřížského gymnázia Ze Srandy začne v 16 hodin a výtěžek ze vstupného poputuje na opravu místních varhan.

Dáváte přednost tradičním lidovým koledám a vánočním písním? Pak nezmeškejte středu 11. prosince. Od 18 hodin se celorepublikově na náměstích měst a návsích rozezní hlasy všech lidí, kteří si v tu chvíli budou chtít společně zazpívat ty nejkrásnější české koledy.

Třetí adventní víkend nabídne pestrou škálu koncertů. Pokud vyhledáváte klasiku, pak vyrazte s rodinou v sobotu 14. prosince v 17 hodin do prostějovského Husova sboru na Vánoční koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové. Výtěžek ze vstupného bude věnován Dětskému domovu ve Strančicích.

Rock i Franta Nedvěd

Chcete-li však zažít přímo rockový atak na vaše ušní bubínky, pak v sobotu 14. prosince od 19.30 hodin zamiřte do Společenského domu v Prostějově na koncert kapel Tři sestry a Horkýže slíže. Vstupenka přijde na necelých pět set korun.

V posledním adventním víkendu, kdy přípravy na Štědrý den a první a druhý svátek vánoční vrcholí, se přijďte v neděli 22. prosince v 17 hodin kulturně rozptýlit na písničkový koncert Františka Nedvěda do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem.

Pokud ale toužíte po klasice a tradičních koledách, pak vyrazte na prostějovské náměstí T. G. Masaryka, kde budou znít koledy každý den až do pondělí 23. prosince. Ve všední dny rozezní náměstí od 17 do 18 hodin o víkendech pak od 10 do 11 hodin. Deník vám přeje krásné zážitky, které si z koncertů odnesete i klidně strávený adventní čas.