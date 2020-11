Oficiální oslavy jednatřiceti let od znovunabytí svobody a pádu komunismu se ve městech v Olomouckém kraji neuskuteční, i když vládní opatření shromáždění menšího počtu lidí vyloženě nezakazují. Kvůli koronavirové pandemii se vzpomínka na 17. listopad přesunula do virtuální sféry, a kdo chce - může ve svém městě zapálit svíčku u pamětní desky nebo na některém z pietních míst.

Na 17. listopad se bude vzpomínat především v Praze - a 17. listopadu v 17 hodin a 11 minut zazní z balkonu Národního divadla hymna sametové revoluce - píseň Modlitba pro Martu, kterou zazpívá Aneta Langerová.

V Praze se tato píseň ponese z venkovních rozhlasů, ale zazní i ve vysílání rádií. Sváteční atmosféru podtrhne i nasvícení některých významných budov v barvě trikolóry - kromě pražských památek bude bude nasvíceno třeba Mahenovo divadlo v Brně nebo Moravské divadlo v Olomouci.

V Moravském divadle Koncert plný energie

Právě olomoučtí umělci se letos zapojili do unikátního projektu a 17. listopadu od 19 hodin vystoupí na prknech Moravského divadla na Koncertě plném energie, který bude vysílán on-line. I když se hudba ponese prázdným sálem, koncert bude k vidění na MALL.TV, ale i na facebooku Moravského divadla a Rádia Haná.

Z divadelního jeviště zazní písně ze slavných muzikálů, ale i popové a rockové hity v podání umělců Moravského divadla a pozvaných hostů za doprovodu živé kapely. Akce má připomenout výročí sametové revoluce, ale je především poděkováním zdravotníkům v nemocnicích za jejich náročnou práci během koronavirové krize.

„Datum koncertu je magické, takže akce bude mít i přesah. Z pódia zazní hymna sametové revoluce - Modlitba pro Martu, kterou symbolicky zazpívá herečka Ivana Plíhalová. Ta byla v listopadu 1989 tváří revoluce v době, kdy divadlo vstoupilo do stávky,“ řekl Filip Tailor, olomoucký hudebník a jeden z autorů projektu.

Pořad bude mít dvě části - v první zazní muzikálové písně a skladby, které se hrají v divadle, ve druhé pak pop-rockové songy.

„Vybrali jsme spíše pozitivně laděné písně a slovně vyřčených poselství bude co nejméně. Podobný koncert se uskutečnil už na jaře a věříme, že bude i tentokrát úspěšný,“ dodal.

Svíčky a tichá pieta

Zatímco před rokem se oslavy třicátého výročí sametové revoluce v Přerově konaly hned na dvou místech - oficiální proslovy zazněly u radnice a „konkurenční“ vzpomínkové shromáždění za účasti pamětníků se uskutečnilo na náměstí Přerovského povstání, letos se řečníci o mikrofon přetahovat nebudou.

Zástupci vedení radnice tentokrát uctí 17. listopad pouze položením květin u pamětní desky na Masarykově náměstí.

„Už od 16. listopadu ale bude u radnice umístěn stojan se svíčkami a lidé, kteří budou chtít uctít výročí sametové revoluce, tak mohou učinit alespoň touto formou. Pro prvních padesát příchozích jsou svíčky nachystány,“ shrnula mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Podobným způsobem si připomenou výročí pádu totality také v Prostějově.

„Lidé mohou kdykoliv přijít a zapálit svíčku u sochy T. G. Masaryka na náměstí. Zástupci vedení radnice zde položí květiny už 16. listopadu,“ informovala mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová s tím, že na 17. listopadu je na tomto místě ohlášeno shromáždění neformálního sdružení s názvem Spolek Proti zapomnění.

Prostest doma, a přesto veřejně

Spolek Milion chvilek pro demokracii, který například loni v Přerově pořádal mítink na náměstí Přerovského povstání - tedy na místě, kde v listopadu 1989 cinkali občané klíči, zve v pondělí 16. listopadu od 18 hodin na první on-line demonstraci. Chce tak odstartovat Rok změny.

„Nebýt pandemie, sešli bychom se na Letné. To teď sice není možné, ale to nás rozhodně nezastaví! Je potřeba, abychom dali hlasitě najevo svůj názor a je potřeba, abychom to udělali právě teď. Budeme protestovat doma, a přesto veřejně, sami a přesto společně,“ zvou na první on-line demonstraci organizátoři. Lidé mohou on- line demonstraci sledovat na odkazu https://www.youtube.com/watch?v=58iFVMfYLZM.

Zdroj: Youtube