Bryant byl podle zámořských médií jedním z devíti lidí na palubě vrtulníku, když začalo hořet a stroj se i s posádkou zřítil k zemi. Nikdo z pasažérů tragédii nepřežil.

#BREAKING: 41-year-old former NBA superstar Kobe Bryant reportedly among 5 dead in helicopter crash in Calabasas, California - TMZ/WaPo



pic.twitter.com/fACcwSh5tR — I.E.N. (@BreakingIEN) January 26, 2020

K nehodě došlo kolem desáté hodiny dopolední místního času za mlhavého počasí zhruba pětašedesát kilometrů od Los Angeles, kde Bryant působil celou svou hvězdnou kariéru. Podle serveru TMZ, který se zprávou přišel jako první, byla na palubě letadla i Bryantova třináctiletá dcera Gianna Maria. Společně s její spoluhráčkou a jejím rodičem byli na cestě na basketbalový trénink.

Kobe Bryant s losangeleskými Lakers ovládl pětkrát NBA, byl vyhlášen i nejlepším hráčem soutěže a hned osmnáctkrát se zúčastnil Utkání hvězd NBA. Dařilo se mu ale i s národním týmem, když v dresu USA dvakrát vyhrál olympijské hry.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Bryant odehrál v NBA dvacet sezón, než v roce 2016 ukončil kariéru. V historickém pořadí nejvíce bodujících hráčů mu přitom patří čtvrté místo, když jej ze třetího až v sobotu odsunul LeBron James. Celkem v nejslavnější basketbalové soutěži světa nastřílel 33 643 bodů.



Svému příteli ještě v sobotu večer Bryant gratuloval na sociálních sítích.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ?? #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Úspěšný byl ale i po skončení aktivní kariéry. Před dvěma lety vyhrál za svůj krátký animovaný film "Drahý basketbale" Oscara a obdržel i televizní cenu Emmy.



S manželkou Vanessou měl čtyři dcery, nejmladší z nich přišla na svět minulý rok v červnu.

Tragické zprávě nechtějí uvěřit

Informace o úmrtí Kobeho Bryanta pochopitelně zasáhla sportovní svět. Sociální sítě začaly okamžitě zaplavovat reakce na tragickou zprávu. Slavné osobnosti z basketbalového prostředí se vesměs zdráhají uvěřit, že Bryanta už nikdy neuvidí živého.



"Prosím ne. Prosím, Bože, ne. To nemůže být pravda," napsal například basketbalista Clevelandu Kevin Love. "Slovy to nelze popsat. Neuvěřitelně smutný a tragický den," přidala se další basketbalová legenda Scottie Pippen.

"Jsem touto zprávou zlomen. Byl jsi skutečná legenda a přítel. Odpočívej v pokoji. Mé myšlenky a modlitby patří manželce a dětem," napsal Tony Parker, jenž svou zámořskou kariéru spojil především se San Antoniem.

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

„Neexistují žádná slova, jež by vyjádřila bolest, kterou nyní procházím. Tímto tragickým a smutným okamžikem ztráty mé neteře Gigi a mého přítele, mého bratra, mého parťáka při vítězstvích v šampionátu a kámoše,…" napsal na svém instagramu Shaquille O'Neal. Právě Kobe Bryant a Shaquille O´Neal (Kobe a Shaq) tvořili neporazitelnou dvojici, která dovedla Lakers ke třem titulům v řadě v letech 2000-2002

Fanoušci již také vytvořili pietní místo před halou Lakers Staples Center v Los Angeles, kde Bryant dříve zářil.

People have gathered around a makeshift memorial for Kobe Bryant on the plaza in front of Staples Center in Los Angeles.

? https://t.co/of3cKUS0W8 pic.twitter.com/tTUJEqO7vu — BBC Sport (@BBCSport) January 26, 2020

"Jsem šokovaný. Slova to ani zdaleka nedokážou popsat. Neuvěřitelně smutný a tragický den," napsala další z basketbalových legend Scottie Pippen. "Jsem více než zničený. Můj velký brácha. Nemůžu, prostě nemůžu tomu uvěřit," uvedl Pau Gasol.

Na smrt legendy reagují i další známé osobnosti. "Pořád tomu nemůžu uvěřit," napsal na svém twitteru také legendární sprinter Usain Bolt.

Připomeňte si hvězdné basketbalové momenty Kobeho Bryanta: