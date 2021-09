Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkZelená změna u vás: Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které by měly pomoci omezit změny klimatu. Deník vám pod logem „Zelená pro Evropu“ přináší ve spolupráci s EURACTIV.cz příběhy z oblasti ekologie a zkoumá, koho a jak se může tato změna dotknout a jak ji dobře využít.

Nepříjemné je naopak pro české energetické plány varování Gatese před přestavbou uhelných elektráren a tepláren na plynové. To totiž podle Gatese zkomplikuje dosažení dlouhodobějších klimatických cílů. „Jakákoliv elektrárna postavená do roku 2030 bude v provozu i v roce 2050 – než se vrátí náklady na její vybudování – a plynové elektrárny pořád produkují skleníkové plyny, byť v menším množství,“ uvádí Gates.

