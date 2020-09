Ministerstvo vnitra vytvořilo krizovou skupinu a do úřadu se spěšně dostavil ministr Gérald Darmanin. Na schůzce byl také premiér Jean Castex a oba se spolu s pařížskou starostkou Annou Hidalgovou později vydali k místu činu. Úřady uzavřely školy v širším okolí a děti nesměly ven. Týkalo se to několika tisíc dětí, odpoledne pak byly školy znovu otevřeny.

Castex řekl, že životy zraněných nejsou ohroženy, a prohlásil, že vláda je odhodlána bojovat proti terorismu všemi prostředky a zajistit svobodu tisku. Oba zranění byli venku na kuřácké pauze.

List Le Figaro napsal, že zranění potřebovali naléhavě ošetření, ale jejich životy nejsou v ohrožení. Podle francouzských médií je útočník napadl před jejich pracovištěm v 11. pařížském obvodu. Jde o sídlo společnosti Premières Lignes, která působí jako tisková agentura a jako televizní produkční společnost.

Jaká zbraň byla použita, není jasné kromě toho, že nešlo o zbraň střelnou. Někteří svědci ji přirovnali k sekáčku, další viděli vybíhat z metra zakrváceného muže s nožem. Nejbližší stanicí metra je stanice Richard Lenoir a Le Figaro napsal, že se před ní našel sekáček.

U dějiště útoku speciální jednotka zároveň prověřovala podezřelý balíček. Laboratoř potvrdila, že neobsahoval výbušninu

#France: At least four injured in knife attack outside #CharlieHebdo's former office in #Paris, one suspect at large, another apprehended by the police.@FRANCE24_En's @ChrisMooreF24 has the latest ⤵ pic.twitter.com/S4DwNcARHe