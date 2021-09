"Stovky mudžáhedínů Islámského emirátu míří do provincie Pandžšír, kde převezmou kontrolu poté, co místní činitelé odmítli poklidně předat moc," napsal posléze Tálibán na twitteru.

"Chceme, aby si Tálibán uvědomil, že cesta kupředu vede pouze skrze vyjednávání," uvedl Masúd, syn někdejšího vůdce Ahmada Šáha Masúda, který v 80. letech bojoval proti sovětským vojskům i proti Tálibánu o desetiletí později. Vyzval také k utvoření vlády v Kábulu, která by zahrnovala všechny afghánské etnické skupiny.

Síly odporu proti radikálnímu islamistickému hnutí Tálibán, které se shromáždily v severoafghánském údolí Pandžšír, se povstalcům nevzdají bez boje. Prohlásil to dnes jeden z představitelů těchto sil Ahmad Masúd s tím, že stále doufá v mírová vyjednávání. Informovaly o tom stanice Al-Arabíja a agentura Reuters. Tálibán dnes však oznámil, že k Pandžšíru míří "stovky" jeho bojovníků, napsala agentura AFP.

