Duda podle zveřejněných údajů získal 51,12 procenta hlasů. Dudova protikandidáta Trzaskowského podpořilo 48,88 procenta voličů. Chybí ještě údaje z několika obvodů, což podle předsedy státní volební komise výrazně neovlivní výsledek, napsal list Gazeta Wyborcza na svém webu. Účast činila 68,03 procenta.

"Gratuluji Andrzejovi Dudovi k vítězství. Kéž by toto volební období bylo skutečně jiné (než předchozí)," uvedl Trzaskowski podle televize TVN 24. Poděkoval také téměř deseti milionům voličů, kteří pro něj hlasovali, a slovy jedné populární písně vyjádřil naději, že "ještě bude velmi pěkně".

Dudovo vítězství znamená potvrzení mocenských pozic vládnoucí národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), která v Polsku v posledních letech obsadila většinu klíčových pozic veřejného života.

"Před námi jsou tři roky bez voleb. To je dobrý čas na to, abychom zavedli reformy, které jsou ještě plánované, abychom dokončili programy, s nimiž jsme už začali," řekla v polském rozhlase europoslankyně za PiS a bývalá premiérka Beata Szydlová. Strana ovládá klíčové pozice ve státních firmách, kontroluje veřejnoprávní média. Její vláda si získala popularitu díky štědrým sociálním programům, prosadila ale i sporné reformy například v justici. Kvůli nim se podle domácích i zahraničních kritiků, včetně Evropské komise, soudnictví dostalo pod vliv politiků.

Duda se omluvil

Duda, který vystupuje jako horlivý obránce konzervativních hodnot, jako je rodina v jejím tradičním pojetí, v předvolební kampani útočil na stoupence hnutí za posílení práv sexuálních menšin. V minulosti byl členem PiS, krátce po svém prvním zvolení prezidentem v roce 2015 se ale členství ve straně vzdal.

"Pokud se někdo cítil uražen mými činy nebo mými slovy, nejen během kampaně, ale v posledních pěti letech, přijměte prosím mé omluvy," řekl Duda na povolebním mítinku.

"Bez ohledu na to, v co věříme, jakou barvu kůže máme, jaké máme názory, jakého kandidáta volíme nebo koho milujeme, jsme si všichni rovni a zasloužíme si úctu. Nikdo si nezaslouží být předmětem nenávisti," prohlásila prezidentova dcera Kinga na téže akci.

Zástupci opoziční Občanské platformy uvedli, že shromažďují informace o problémech, které hlasování podle nich provázely. "To byly více než organizační zmatky, vypadalo to, jako by se někdo úmyslně snažil snížit počet hlasů odevzdaných v zahraničí," tvrdí Tomasz Siemoniak z PO. Voliči si stěžovali, že nedostali včas hlasovací lístky. Před polským konzulátem v chorvatském Splitu museli voliči čekat ve frontě až šest hodin.

Druhá nejvyšší účast

Hlasovat přišlo přes 68 procent voličů; více přilákal jen souboj Lecha Walesy a Aleksandra Kwaśniewského v roce 1995. Nynější prezidentské volby, jejichž první kolo se konalo před dvěma týdny, byly prvními, kdy všichni mohli hlasovat korespondenčně, kvůli pandemii nemoci covid-19.

Gazeta Wyborzca napsala, že více než polovinu Dudových voličů tvořili lidé po padesátce, třetinu hlasů dostal od lidí se základním vzděláním. V druhém kole prezident našel přibližně polovinu svých stoupenců na venkově. Trzaskowski vyhrál v devíti vojvodstvích, Duda v sedmi, rozložených hlavně na východě země. Dudova vítězství však byla podle serveru Onet s větší převahou. Oproti volbách v roce 2015 získal prezident podle listu Rzeczpospolita o 1,78 milionu hlasů víc.

Babiš pogratuloval Dudovi, těší se na spolupráci ve V4



Premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru blahopřál polskému prezidentovi Andrzeji Dudovi ke znovuzvolení a těší se na další spolupráci ve visegrádské čtyřce (V4), kterou tvoří Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko. Podle ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolfa Jindráka je Dudovo znovuzvolení dobrou zprávou pro regionální spolupráci. Zástupci opozičních stran upozorňují, že polské prezidentské volby ukázaly hluboké rozdělení polské společnosti.



Prezident Miloš Zeman věří, že budou spolu s polským protějškem Andrzejem Dudou pokračovat v rozvíjení česko-polské spolupráce na mezinárodní úrovni. Uvedl to v gratulačním dopisu k Dudově znovuzvolení, který dnes zveřejnil Pražský hrad. Dudovi blahopřál i premiér Andrej Babiš (ANO), který se těší na další spolupráci ve visegrádské čtyřce (V4) tvořené Českem, Polskem, Slovenskem a Maďarskem. Zástupci opozičních stran upozorňují, že polské prezidentské volby ukázaly hluboké rozdělení polské společnosti.



"Pevně věřím, že se nám podaří navázat na úspěchy naší předchozí spolupráce a že ze svých funkcí přispějeme k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů a partnerství našich zemí v EU, NATO i V4," uvedl Zeman. "Vztahy mezi Českou a Polskou republikou jsou na výtečné úrovni. Naše země těží nejen z plodů rozvinuté ekonomické, politické a kulturní spolupráce, ale těší se také výhodám četných osobních vazeb a přátelství mezi českými a polskými občany. Děkuji Vám, že jste během svého předchozího mandátu dbal o česko-polské přátelství, stejně jako o rozvoj regionálních formátů a spolupráce ve střední Evropě," napsal v dopisu.



Babiš na twitteru gratuloval Dudovi v polštině. "Těším se na další spolupráci našich zemí v rámci visegrádské skupiny," napsal.



Volební výhru současného polského prezidenta uvítal i předseda SPD Tomio Okamura. "Prezident Duda je člověk, který má podporu strany PiS, která hájí konzervativní a národní zájmy, rodinnou politiku a je kritická k politice EU. V jeho zvolení je záruka posílení spolupráce formátu V4," uvedl na facebooku.



Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová upozornila, že považuje za úspěch i výsledek poraženého kandidáta Rafala Trzaskowského, který prohrál o 2,5procentního bodu. "Před pár měsíci to vypadalo, že nebude ani druhé kolo, považuji proto výsledek Rafala Trzaskowského za úspěch. Špatnou zprávou je rozdělená společnost. Důsledkem je kampaň (Dudovy strany) PiS zaměřená na nenávist vůči LGBT," uvedla na twitteru. Kritizovala zpravodajství polské státní televize, které považovala za nevyvážené.



O rozdělení polské společnosti psal i poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL Marek Výborný. "V Polsku není komu gratulovat. Obávám se, že hluboké rozdělení polské společnosti se ještě posílí. To není dobrá zpráva pro Poláky ani pro jejich sousedy a Evropu. A pro nás to budiž mementem a poučením… nejen v osobě hlavy státu," uvedl Výborný.