"V oblasti Kuźnice Bialostocké se běloruská armáda neúspěšně snažila silou vytlačit na polskou stranu 35 lidí, většinou žen a dětí," řekl mluvčí policie v Podleském vojvodství Tomasz Krupa. Dodal, že dnes ráno se v tom místě nachází skupina asi 200 lidí, které hlídají běloruští vojáci. Mluvčí hraniční stráže uvedla, že lidé u hranice se přemisťují, nejvíce jich je momentálně v oblasti Kuźnice. Příslušníci běloruských bezpečnostních sil se podle ní polské pohraničníky a vojáky snaží oslepovat pomocí laseru.

Běloruští pohraničníci podle agentury RIA uvedli, že k jednomu z provizorních táborů, jež vznikly u plotu oddělujícího obě země, se blíží skupina dalších 100 migrantů.

V Polsku v příhraničním pásmu platí výjimečný stav, do oblasti nemají přístup humanitární pracovníci ani novináři. Média informující o migrační krizi jsou tak odkázána na informace úřadů.

Aktivisté z humanitární organizace Grupa Granica, kteří pomáhají migrantům, jimž se podaří dostat na polskou stranu hranice, informovali o případu, kdy kdosi zaútočil na trojici běženců. V okolí vesnice Hajnówka podle nich migranti potkali lidi, kteří vypadali jako Evropané, a oni je proto považovali je za místní obyvatele. Poprosili je o vodu. Migranti uvedli, že je ale tito lidé zbili a okradli.

Hybridní válka

Na internetu se objevují záznamy konverzace migrantů, kteří se dostali do Běloruska. Na jednom z nich, který zveřejnila například běloruská opoziční televize Nexta, je na mapě Evropy vyznačeno, jak se dá dostat do Německa, kam podle všeho velká část běženců míří, a jak se dá vyhnout bělorusko-polské hranici. Tato alternativní trasa vede přes Ukrajinu, Slovensko a Česko, případně ze Slovenska do Rakouska.

Značná část migrantů pochází z iráckého Kurdistánu, tamní úřady usilují o to, aby se k nim mohla dostat humanitární pomoc, píše agentura DPA. Irácké velvyslanectví v Moskvě nabízí migrantům z této blízkovýchodní země pomoc s návratem do vlasti, většina z nich o to ale podle iráckých úřadů nemá zájem.

Polsko i Evropská unie obviňují běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, že do Běloruska nechává dovážet lidi v zoufalé situaci ze zemí jako Irák nebo Sýrie a využívá je jako zbraň v hybridní válce proti sedmadvacítce v odplatě za to, že na jeho režim uvalila sankce kvůli represím proti prodemokratické opozici a porušování lidských práv.

Polská pohraniční stráž dnes informovala, že od začátku nynější migrační krize letos v srpnu eviduje asi 33.200 pokusů o nelegální překročení hranice. Za celý loňský rok jich bylo pouhých 88. Jen za čtvrtek pohraničníci zaznamenali 223 takových případů.

Běloruská Belavia přestane vozit z Turecka občany Iráku, Jemenu a Sýrie



Turecké úřady v pátek oznámily, že vydaly zákaz prodávat letenky do Běloruska občanům Iráku, Sýrie a Jemenu. Informovala o tom agentura AFP. Běloruská letecká společnost Belavia dříve uvedla, že dneškem počínaje nebude na žádost Ankary občany těchto zemích přepravovat na palubě svých letadel. Evropská unie ve čtvrtek informovala, že chystá tresty pro aerolinie podílející se na dopravě migrantů, které běloruský režim převáží k hranicím Polska a pobaltských států.



"Rozhodli jsme se neumožnit nákup letenek a vstup na palubu letadel na našich letištích občanům z Iráku, Sýrie a Jemenu, kteří chtějí cestovat do Běloruska," uvedl dnes turecký úřad pro civilní letectví. Zákaz platí pro všechny letecké společnosti, které provozují spoje z Turecka do Běloruska. Podle úřadu bude omezení platit až do odvolání.



V souvislosti s plánovanými sankcemi Evropské unie, které by podle agentury Reuters mohly začít platit už od pondělka, se mluví kromě o Belavie o ruském Aeroflotu, Turkish Airlines nebo Flydubai. Ruská společnost už ve čtvrtek popřela jakoukoliv účast na převozu migrantů do Běloruska. Také turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu se ohradil proti "neopodstatněným obviněním", že Turkish Airlines jsou jedním z dopravců vozících běžence.



Nicméně Jakub Kumoch, šéf kanceláře pro mezinárodní politiku při úřadu polského prezidenta Andrzeje Dudy, ve čtvrtek uvedl, že Turkish Airlines potvrdily, že nebudou pouštět na palubu letadel do Minsku občany Iráku, Sýrie a Jemenu s výjimkou držitelů diplomatických pasů.