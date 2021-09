Poslední část potrubí se pokládala 6. září. Poté se ještě jednotlivé úseky vedení vzájemně propojovaly. Teď skončily i tyto práce.

Stavba za 11 miliard USD (235 miliard Kč) vede z ruského Vyborgu do Lubminu u Greifswaldu na severovýchodě Německa. Má roční přepravní kapacitu 55 miliard metrů krychlových. Plyn z 1230 kilometrů dlouhého potrubí by měl pokrýt potřeby asi 26 milionů domácností. Projekt čelil politickému odporu ze strany Spojených států, ale také Ukrajiny a Polska. Práce začaly v roce 2018 a dokončeny byly se zpožděním půldruhého roku.

Komerční dodávky plynovodem Nord Stream 2 začnou poté, až je odsouhlasí německý regulátor. Nyní se čeká na certifikaci. Ta by měla trvat až čtyři měsíce, ale začne teprve po získání všech dokumentů, což zahrnuje i testy německého ministerstva hospodářství a ruského plynárenského gigantu Gazprom.

"Máme všichni zájem na tom, aby to bylo co nejdříve," uvedl dnes podle agentury AFP k povolení německými úřady mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Mluvčí ukrajinského prezidenta řekl, že na postoji Ukrajiny se nic nemění. "Prezident Volodymyr Zelenský vždy zdůrazňoval, že Ukrajina bude proti tomuto ruskému politickému projektu bojovat až do jeho dokončení i po něm a dokonce i po zahájení dodávek plynu,“ sdělil. Zelenský dříve označil Nord stream 2 za "nebezpečnou geopolitickou zbraň".

Uzavření dohody

Potrubí v projektu Nord Stream obchází území Polska a Ukrajiny, které tak už nebudou dostávat tranzitní poplatky jako dosud, a přijdou rovněž o část svého diplomatického vlivu. Dlouho se proti tomuto plynovodu stavěl i Washington. Ten ale v červenci uzavřel s Berlínem dohodu, která dokončení plynovodu Nord Stream 2 umožnila bez uvalení dalších amerických sankcí.

Německá kancléřka Angela Merkelová koncem srpna zdůraznila, že její země udělá vše proto, aby byl prodloužena smlouva o přepravě plynu mezi Ruskem a Ukrajinou.Ta má vypršet v roce 2024. Kyjevu podle agentury AFP ročně přináší 1,5 miliardy dolarů (32 miliard Kč).

Očekává se, že Gazprom začne touto cestou dodávat první plyn do Německa v říjnu. Paralelní potrubí Nord Stream 1 je v provozu od roku 2011.

Plyn z projektu Nord Stream 2 má využívat i Česká republika, která se na něj napojí prostřednictvím nového plynovodu Eugal. Gazprom je největším dodavatelem zemního plynu do Evropy, pokrývá třetinu jejího trhu.