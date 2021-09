Podle zjištění slovenské televize Markíza stroj pilotoval sedmačtyřicetiletý Slovák, který žije v Česku. Spolu s ním v letadle seděli další dva muži. „O život přišli dva čeští občané ve věku 52 a 29 let," píše Markíza.

Na místo neštěstí dorazili i policisté a vyšetřovatelé z Leteckého úřadu. „Nehoda si vyžádala tři oběti. Pravděpodobně šlo o posádku z České republiky. Všechny okolnosti pádu prověřujeme. Bližší informace poskytneme, když to situace vyšetřovatelům dovolí," uvedli zástupci slovenské policie na sociální síti. Havarovaný stroj byl české výroby, jednalo se o letadlo Evektor VUT100-120iX.

