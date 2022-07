Pablo Escobar: Jeho vězení bylo luxusním hotelem, útěkem z něj si podepsal smrt

Ať už je ve vězení nebo venku, drogový boss Pablo Escobar znovu dokázal, že je to on a ne vláda, kdo diktuje podmínky, komentoval novinář Timothy Ross útěk z vězení, jímž Escobar ponížil před 30 lety kolumbijskou policii. Nezapomněla mu to. O 17 měsíců později obletěly svět snímky smějících se policistů nad prostříleným Escobarovým tělem.

Pablo Escobar na identifikačním snímku pořízeném v roce 1976 kolumbijskou protidrogovou policií | Foto: Wikimedia Commons, Colombian National Police, volné dílo