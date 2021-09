V roce 2019 se v New Yorku na západě Manhattanu otevřel nový bytový a kancelářský komplex Hudson Yards. Využitím prostoru po rozsáhlé železniční vlečce vytvořil developer novou čtvrť s mrakodrapy, parkem a uměleckým centrem.

Třešničkou na dortu měla být atraktivní The Vessel, což lze přeložit jako Nádoba, nebo Plavidlo a obojí si lze pod touto architektonickou hříčkou i představit. Umělecká instalace je vysoká téměř 50 metrů, má osm podlaží a připomíná nekonečné schodiště. Navrhl ji renomovaný britský architekt Thomas Heatherwick.

Skládá se z 2500 schodů a 80 plošin, přičemž z těch nejvyšších jsou podle televize CNN úchvatné výhledy na New York. Nádoba se rychle stala oblíbeným místem. V lednu 2021 ji navštívilo přes 2,5 milionu lidí. Vstup na ni byl zpočátku zdarma, po pár měsících bylo zavedeno vstupné deset dolarů, asi 220 korun.

Konstrukce má však zásadní vadu: ochranná bariéra sahá běžně vysokému člověku sotva po hrudník. Na toto nebezpečí už při projekčních prezentacích upozornila novinářka Audrey Wachsová z odborného listu Architect's Newspaper. V článku z prosince 2016, tedy tři roky před otevřením Hudson Yards, napsala, že v případech, kdy zábradlí sahá jen těsně nad pas, je jen otázkou času, kdy z takto vysokých objektů začnou skákat lidé. Toto varování se ukázalo jako prorocké.

Jedenáct měsíců po otevření instalace si vzal život skokem přes nízké zábradlí jako první devatenáctiletý mladík z New Jersey. Během příštích osmnácti měsíců následovali další: čtyřiadvacetiletý muž bojující s anorexií, jednadvacetiletý hledaný delikvent z Texasu a čtrnáctiletý chlapec trpící depresí.

Sebevraždy nejsou náhoda

Podle lektora architektury z New York City University Jacoba Alspectora, skutečnost, že se v The Vessel odehrálo tolik sebevražd, není náhodná. „Objekt je příliš světlý a chladný, budí dojem nepřátelství vůči lidem. Kontakt s ním deprimuje,“ řekl pro CNN. Právě takový vnější efekt by mohl být klíčový pro ty, kteří o sebevraždě uvažují. Výzkumy totiž ukazují, že mladí lidé si život berou nejčastěji impulzivně, a ne po chladném rozmyslu.

Alspector dále uvedl, že právě detaily v architektuře, jako například barevné schéma a atmosféra, mají v sobě potenciál, který v konečném důsledku rozhoduje v jakou stranu se vnější projev objektu obrátí: „Zda ve prospěch života, nebo smrti,“ řekl. Jako příklad nabídl známé Guggenheimovo muzeum v New Yorku. V jehož středu je obří otevřené atrium s vícepatrovým schodištěm, které je také chráněno jen nízkým zábradlím. Jenže v muzeu plném přirozeného světla a stěnami v tlumené bílé se od jeho otevření před 62 lety nikdy nestal ani jeden sebevražedný incident.

Majitel instalace The Vessel zavedl po prvních třech tragédiích celou řadu preventivních opatření. Zvýšil počet zaměstnanců. Všichni byli vyškoleni k rozeznání a zastavení potenciálních sebevrahů. Bylo zakázáno vstupovat do objektu jednotlivě, instalovány byly tabulky s číslem na linky důvěry. Jenže to vůbec nepomohlo.

Předposlední červencový den vešel v doprovodu své rodiny do Nádoby čtrnáctiletý chlapec. A skočil. Zaměstnanci jeho úmysly nerozpoznali. Po této poslední tragédii byla The Vessel uzavřena. A možná už navždy. Rozhodovat o jejím dalším osudu budou v nejbližší době majitel a další investoři komplexu Hudson Yards.

„Přitom by stačilo jen zvýšit bariéry,“ řekl Lowell Kern, předseda manhattanské občanské rady. Jenže developer doposud o ničem podobném nechtěl slyšet. Kern rovněž pro CNN připomněl, že projekt i výstavba instalace byla realizována bez jakékoliv konzultace s místními obyvateli, jejichž dlouhodobé připomínky ji mohly učinit bezpečnější.

Rekordní úroveň stresu

Podle údajů Světové zdravotnické organizace z roku 2019 mají Spojené státy čtvrtý nejvyšší poměr sebevražd mezi vysoce rozvinutými zeměmi se 14,5 případy na 100 tisíc obyvatel. První je Jižní Korea, následovaná Litvou a Lotyšskem. Podle psychologických průzkumů čelí americká společnost rekordní úrovni stresu a až 40 milionů dospělých občanů trpí úzkostnými poruchami. Oba tyto faktory pak přispívají k rostoucímu počtu sebevražd. V roce 2020 jich bylo v USA registrováno 44 834.