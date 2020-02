V Tokiu dnes přistál charterový letoun s více než dvěma stovkami japonských občanů, které přivezl z města Wu-chan, epicentra nákazy. Dva z Japonců mají symptomy zápalu plic, sedm lidí bylo hospitalizováno. Japonsko ještě dnes posílá do Číny druhé letadlo, které odveze zpět dalších 200 lidí. Jedenáctimilionový Wu-chan, metropole provincie Chu-pej, je od minulého čtvrtka uzavřený a podle úterního vyjádření japonských úřadů by se z něj chtělo dostat asi 600 občanů Japonska. Tokio do Číny poslalo 20 tisíc roušek a další ochranné pomůcky, s jejichž nedostatkem se kvůli přibývajícímu počtu pacientů čínští zdravotníci potýkají.

Z Wu-chanu časně ráno místního času odstartoval letoun s občany Spojených států. Přistál k dotankování a první zdravotní kontrole pasažérů na Aljašce, odkud podle stanice CNN zamířil na kalifornskou vojenskou základnu u Riverside. Podle agentury AP všech 201 pasažérů prošlo zdravotní kontrolou v Číně i v Anchorage, ale pouze jeden potřeboval ošetření kvůli zranění, které utrpěl před nástupem do letadla v Číně. Původně mělo letadlo přistát na civilním letišti v kalifornském městě Ontario, ale v úterý bylo oznámeno, že se cíl letu mění.

Čínský president Si Ťin-pching potvrdil, že virus se stále šíří a situace je složitá. Nové případy stále hlásí Peking, kde už je 102 nemocných a jeden mrtvý. Počtem nakažených už nový koronavirus překonal čísla z epidemie SARS z roku 2003, kdy se v Číně nakazilo 5300 lidí.

Rozsáhlá opatření

Evakuaci svých občanů plánují i další státy, australský premiér Scott Morrison dnes oznámil, že jeho země se pokusí pomoci z provincie Chu-pej osamoceným a ohroženým lidem. Čeká je však pobyt v karanténě na Vánočním ostrově, tisíce kilometrů vzdáleném od Austrálie. Při evakuaci bude Austrálie spolupracovat s Novým Zélandem. V Brisbane dnes umístili do karantény celý čínský ženský fotbalový tým, který před týdnem projížděl Wu-chanem. V hotelu má 32 Číňanek zůstat v izolaci do příští středy, u žádné z nich nyní příznaky nemoci nejsou.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock dnes podle stanice BBC řekl, že Britové, kteří budou přivezeni z Wu-chanu, budou muset zůstat dva týdny v karanténě. Mají být doma a vyhnout se kontaktu s jinými lidmi. První Britové by mohli z Wu-chanu odletět ve čtvrtek. Londýn odhaduje, že vrátit se bude chtít asi 200 Britů.

Spojené arabské emiráty potvrdily nákazu virem u celé čtyřčlenné čínské rodiny, která se vrátila do emirátů z Číny. Jde o první případ v blízkovýchodním regionu.

Čtyři nemocní jsou v Německu, ale tamní ministr zdravotnictví Jens Spahn řekl, že se u nich projevují jenom velmi mírné symptomy onemocnění. V Německu byl prokázán jeden z prvních přenosů nákazy z člověka na člověka mimo území Číny - třiatřicetiletý muž se nakazil při firemním školení od čínské kolegyně. Tři další pacienti jsou v izolaci na klinice v Mnichově. "Průběh u čtyř pacientů v Bavorsku je velmi, velmi mírný," řekl Spahn.

Vědci z australského Ústavu Petera Dohertyho pro infekce a imunitu podle agentury DPA oznámili, že se jim podařilo koronavirus vyšlechtit v laboratorních podmínkách. Nyní mohou ve spolupráci s ostatními odborníky a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) hledat lék, který by proti viru fungoval.

Nejvíce případů - Thajsko

Nejvíc případů nákazy v zahraničí má Thajsko - koronavirus se tam prokázal u 14 lidí. Země dnes oznámila, že začne prověřovat zdravotní stav všech zaměstnanců cestovního ruchu. "Musíme monitorovat všechny zaměstnance, kteří při své práci přicházejí do kontaktu se zahraničními turisty, zejména čínskými," řekl zástupce ředitele thajského úřadu pro kontrolu nemocí. Testy se proto budou týkat průvodců a lidí, kteří organizují příjezd turistů do země.

Britská letecká společnost British Airways dnes oznámila, že s okamžitou platností ruší kvůli epidemii koronaviru všechny přímé spoje s pevninskou Čínou. Učinila tak krátce poté, co britské ministerstvo zahraničí vyzvalo, aby Britové do země necestovali, pokud to není nezbytně nutné. Praha má s Čínou dvanáct spojení týdně, která provozují tři čínské aerolinky. Mluvčí Letiště Praha Marika Janoušková dnes na dotaz ČTK řekla, že od těchto společností nemá informace o případném rušení spojů kvůli koronaviru.

Na stránkách britských aerolinek nyní není možnost rezervovat přímé lety do pevninské Číny v lednu ani v únoru, upozornila agentura Reuters. V prohlášení, které aerolinky agentuře zaslaly, nicméně stojí, že opatření bude v platnosti do 31. ledna a další postup firma zatím prověřuje.

Do Pekingu či Šanghaje, kam British Airways dosud létaly denně z letiště Heathrow, si lze teď zakoupit letenky s přestupem v Hongkongu.

"Omlouváme se zákazníkům za nepříjemnosti, ale bezpečnost našich zákazníků a naší posádky je vždy prioritou," citovala z prohlášení British Airways agentura Reuters. Podle agentury AFP v prohlášení stojí, že krok společnost učinila "na základě doporučení ministerstva zahraničí". Varování se týká pevninské Číny, nikoli Hongkongu a Macaa.

Nový koronavirus si v pevninské Číně k úterní půlnoci vyžádal životy 132 lidí, dalších 5974 osob se nakazilo.

Některé lety do pevninské Číny už v minulých dnech podle agentury Reuters zrušily také letecké společnosti United Airlines, Air Canada či Cathay Pacific. Například United Airlines krok zdůvodnily poklesem zájmu o letenky. Finská letecká společnost Finnair už v úterý zastavila přijímání rezervací na lety z Helsinek do Pekingu a Nankingu a to až do konce března. Všechny lety do Číny do odvolání zrušil také jihokorejský nízkonákladový dopravce Air Seoul.

Německá letecká společnost Lufthansa dnes oznámila, že s okamžitou platností přerušuje do 9. února veškeré přímé letecké spoje s pevninskou Čínou kvůli epidemii koronaviru. Opatření se týká i jejích sesterských společností Swiss a Austrian Airlines. Lufthansa také uvedla, že z provozních důvodů nebude až do konce února přijímat rezervace na lety do pevninské Číny. Společnosti však ještě vyšlou do čínských destinací letadla, která dopraví domů například členy posádek.

Britské aerolinky Virgin Atlantic dnes uvedly, že budou do Šanghaje nadále létat podle plánu.

Omezení spojů do Prahy

Také francouzské aerolinky Air France dnes na dotaz agentury AFP uvedly, že se jejich plán letů do Číny a zpět nijak nezměnil. Paříž má z evropských metropolí nejlepší spojení s Čínou. Air France nabízí každý týden na lince mezi Paříží a Pekingem deset letů a dalších třináct spojů na lince mezi Paříží a Šanghají. Lety do Wu-chanu, odkud se koronavirus začal šířit, francouzské aerolinky zrušily už 24. ledna.

Praha má s Čínou čtyři letecká spojení. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojení týdně. Mluvčí Letiště Praha Marika Janoušková dnes na dotaz ČTK řekla, že od těchto společností nemá informace o rušení spojů kvůli koronaviru. China Eastern Airlines a Hainan Airlines už dříve oznámily omezení některých spojů, důvod ale neuvedly.

Ve vztazích mezi Čínou a Českem v poslední době panuje napětí, jehož zdrojem jsou i vztahy Prahy s Čínou kvůli sesterským smlouvám s Pekingem, Šanghají a tchajwanskou metropolí Tchaj-pej.