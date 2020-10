Podle Národního datového centra pro sníh a led (NSIDC) je ledu v Severním ledovém oceánu skoro nejméně za posledních 42 let. Hůře bylo jen jednou v historii. Led taje doslova před očima. Mizející plovoucí arktický povrch nadále ovlivňuje již tak zranitelný polární ekosystém i tradiční život místních obyvatel Inuitů.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Přestože existují důkazy, že i na severním pólu vládlo před stovkami tisíc let tropické počasí, vědci, kteří studují tuto oblast tvrdí, že současné oteplování je rychlejší než jakýkoli přirozený trend. To znamená, že oteplování u severní točny není přirozeným návratem do historického stavu.