Indické regulační lékové orgány schválily k použití minulý týden dvě vakcíny proti koronaviru. Jednu od AstraZenecy a druhou vyvinutou společností BharatBiotech, kterou vlastní stát. Obě látky jsou podávány ve dvou dávkách, a na rozdíl od vakcín Moderny a Pfizeru mohou být uchovávány v chladničkách při teplotách mezi 2 až 8 stupni Celsia. Schválení bylo nutným krokem ke spuštění indického plánu na potlačení covidové pandemie v zemi. Dosud se zde infikovalo přes 10 milionů lidí, horší čísla na světě vykazují už jen USA.

Země se 1,35 miliardou obyvatel plánuje do konce srpna naočkovat 300 milionů pracovníků z první linie a starších a zranitelných osob. V The Serum Instute v Púne, což je největší výrobce vakcín na světě, se pro Indii připravuje sérum v licenci od AstraZenecy. Podle ředitele ústavu Adara Poonawally bude ale jejich vakcína až do dubna distribuována pouze do Indie. Vláda totiž zarazila její vývoz. „Nyní to v žádném případě nebudeme uvolňovat pro soukromý trh, nemocnice nebo pro export. Vláda chce naši vakcínu v prvé řadě použít pro potřeby země,“ řekl pro CNN Poonawalla.

V září se ale jeho ústav zavázal, že dodá do pololetí 200 milionů dávek pro program Světové zdravotnické organizace COVAX. S jeho pomocí chce zajistit spravedlivý přístup k proticovidovým vakcínám i pro chudé země. Ředitel The Serum Institute si je jistý, že dokáže slib i přes indická omezení a tragický požár v továrně z minulého týdne, při němž zahynulo pět lidí, splnit. Poonawalla uvedl, že se dávka jejich vakcíny bude prodávat indické vládě za 2,74 amerického dolaru, což jsou zhruba její výrobní náklady. Cena mezi třemi a pěti dolary pak bude pro vývoz a 13,7 dolarů pro soukromý trh.

„V okamžiku, kdy se podepíše smlouva, může se do týdne začít v Indii s očkování,“ doplnil Poonawalla. Firma totiž za tento měsíc shromáždila 50 milionů dávek, které jsou připraveny na rozeslání do 40 vládních centrálních skladů, odkud budou distribuovány do očkovacích center po celé zemi. Přípravy na tuto nejmohutnější zdravotnickou akci v historii lidstva Indie spustila již na podzim.

Experti: Indie je velmi dobře připravena

Indie má navíc štěstí, že má dlouhodobě zavedený rozsáhlý vakcinační program, který je schopen běžně během roku naočkovat kolem 55 milionu lidí. Oslovení analytici jsou proto přesvědčeni, že je země na očkování proti covidu velmi dobře připravena. Před hromadnou vakcinací vláda v posledních několika měsících najímala nové zdravotníky na očkování a zvyšovala své chladírenské kapacity. Přes 114 tisíc pracovníků a úředníků bylo proškoleno na ověřování osobních údajů, řízení chladírenského řetězce či pro práci se speciálním vládními softwary. Minulou sobotu pak provedla Indie celostátní cvičení na 286 místech země, aby podle vyjádření ministerstva zdravotnictví prověřila odolnost systému a kapacity center na všech úrovních.

Druhá povolená vakcína, která byla vyvinuta Indií, mezitím čelí ostré kritice odborníků i opozičních lídrů. Bharat Biotech totiž dosud nezveřejnil žádné výsledky o účinnosti jejich produktu ani jiná data z klinických studií. Pochybnosti přidalo i vyjádření předsedy indického Kongresu Shashi Tharoora po nedělním povolení pro indické sérum. „Jeho použití by mohlo být nebezpečné, povolení je předčasné. Vždyť se ani nedostalo do třetího stupně testování. Indie by se měla soustředit na očkování vakcínou od AstraZenecy,“ napsal Tharoor na svém Twitteru.

Ředitel Všeindického centra medicínských věd Randeep Guleria s ním souhlasil. „V první fázi bychom se měli zaměřit na AstraZenecu. Produkt Bharat Biotechu využít pouze v okamžiku, kdy by došlo k nečekaným událostem,“ uvedl Guleria, který je zároveň členem vládní poradní skupiny.

„Vakcína od Bharat Biotechu bude použita v režimu klinických zkoušek. Všichni příjemci budou sledováni, jako by byli účastníky testování,“ napsal na svém Twitteru v reakci na kritiku indický ministr zdravotnictví Hars Vardha. O den později společnost Bahrat Biotech uvedla, že její klinická studie třetí fáze začala již v polovině listopadu s 26 tisíci dobrovolníky. Vakcína má prý slibné výsledky v oblasti bezpečnosti i účinnosti.

Vakcinace v Asii

ČÍNA: Minulý týden schválil pekingský regulační orgán první domácí vakcínu od farmaceutického gigantu Sinopharm. Vláda chce naočkovat 50 milionu lidí před únorovými oslavami lunárního nového roku. Experimentálně bylo v Číně od června podáno 4,5 milionu dávek v tzv. nouzovém použití, který zahrnoval především zdravotníky nebo celníky. Chystaným dalším krokem je vakcinace zranitelných skupin – jako jsou starší lidé a lidé se závažnými chorobami – před očkováním zbytku populace. V Pekingu od minulé soboty v 220 vakcinačních centrech naočkovali 73 500 lidí.



JAPONSKO: Ve srovnání s rychlostí, jakou se vakcinace řeší v Indii a Číně, Tokio čelí kritice za absolutní nezvládnutí situace. V pondělí na tiskové konferenci japonský premiér Jošihide Suga informoval, že v Japonsku se proti covidu začne očkovat už na konci února. Původně byl totiž start plánován až na březen. První i zde přijdou na řadu zdravotníci a senioři. K dřívějšímu začátku celostátní vakcinace podle Suga přispěl i nárůst nakažených v zemi v posledních týdnech.



