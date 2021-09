Zdálo se, že začíná úterý jako každé jiné. Pak se ale vše změnilo. 11. září 2001 se zapsalo do dějin jako den, který změnil svět.

11. září 2001, 7:59. Z bostonského letiště startuje se čtrnáctiminutovým zpožděním oproti plánu let číslo 11 společnosti American Airlines. Cílovou destinací má být Los Angeles. Na palubě letadla se nachází pět mužů, kteří po přibližně čtvrt hodině ve vzduchu letadlo unesou a nasměřují jej k newyorskému sídlu Světového obchodního centra, konkrétně k mrakodrapům známým jako Dvojčata.

8:14. O dění na palubě letu 11 American Airlines zatím nikdo zvenčí neví. Z bostonského letiště startuje let 175 společnosti United Airlines. „Plánovanou cílovou destinací je, stejně jako u letu 11 American Airlines, město Los Angeles,“ připomíná server History. Jenže i v tomto letadle sedí teroristé a míní s ním zaútočit v New Yorku.

8:19. Posádka letu číslo 11 upozorňuje řízení letového provozu, že letoun byl unesen. Je informována FBI.

8:20. Z mezinárodního letiště Dulles startuje let číslo 77 společnosti American Airlines. I na palubě tohoto Boeingu 757 se nachází pětice únosců. Cílem tohoto stroje poté, co nad ním převezmou kontrolu, se stane Pentagon.

8:24. Řízení letového provozu zachytává podivné vysílání z uneseného letu číslo 11, nyní již směřujícího k New Yorku. „Únosce Mohammed Atta se zřejmě pokoušel komunikovat s kabinou,“ zmiňuje server History.

8:42. První z unesených letadel už je téměř u newyorských Dvojčat. Zřejmě právě v tuto chvíli únosci zároveň přebírají kontrolu nad letem 175. Z mezinárodního letiště Newark zároveň startuje let číslo 93 společnosti United Airlines, který se stane čtvrtým uneseným. „Start tohoto letounu se opozdil, původně se měl zvednout kolem osmé hodiny ráno, stejně jako ostatní unesené stroje,“ píše server History.

8:46. První náraz. Přesto, že jsou vyslané vojenské stíhačky, aby prověřily, co se děje s letem číslo 11, je pozdě. Přesně v tuto chvíli unesený stroj naráží do jednoho z Dvojčat, budovy WTC1, Severní věže. „Poslední zaznamenaná komunikace s posádkou letadla se odehrála, když letuška Madeline "Amy" Sweeneyová v telefonickém rozhovoru řekla: Oh můj Bože, jsme příliš nízko,“ uvádí Huffington Post. Letadlo s 92 lidmi na palubě naráží mezi patra 93 a 99. Střet s budovou provází výbuch.

8:47. Prakticky okamžitě po nárazu jsou informovány složky záchranného systému. Na místo vysílá jednotky newyorská policie i hasiči. Začíná evakuace lidí ze Severní věže. Ze druhé ne.

8:48. První televizní a rozhlasové stanice začínají informovat o dění v New Yorku. Z pater nad místem nárazu volají o pomoc lidé uvěznění plameny a kouřem. V další hodině a půl desítky z nich raději skočí z mrakodrapu, než aby uhořely.

8:50. O nárazu prvního letadla do Světového obchodního centra je informován tehdejší americký prezident George W. Bush. Je na návštěvě školy a právě se chystá vstoupit do třídy, kde se setká s dětmi. „Jak později uvedl, v tuto chvíli věřil, že jde o nehodu, způsobenou buď indispozicí pilota, nebo špatným počasím,“ zmiňuje server Huffington Post.

9:03. Druhý náraz. Oči Newyorčanů i televizních kamer a milionů diváků se upírají k hořící Severní věži. Vtom přichází šok. „Myslím, že právě druhé letadlo narazilo do Světového obchodního centra,“ hlásí v přímém přenosu moderátor stanice WNYW Jim Ryan. Do Jižní věže vletěl unesený let číslo 175. „Náraz okamžitě zabil všechny na palubě a stovky lidí v kancelářích,“ zmiňuje server History.

Zdroj: Youtube

9:05. Prezidenta Bushe, sedícího ve třídě s žáky, informují o nárazu druhého letadla. Americká hlava státu se dozvídá, že se právě odehrál teroristický útok.

9:24. Americká Federální letecká správa informuje, že unesen byl zřejmě i let číslo 77. V New Yorku je zastavená doprava, uzavřeny mosty i tunely. Veškeré jednotky policistů, záchranářů a hasičů z New Yorku jsou u hořících Dvojčat.

9:31. Prezident Bush se z Floridy poprvé vyjadřuje k aktuálnímu dění. „Dnes jsme zažili národní tragédii. Dvě letadla narazila do budovy Světového obchodního centra. Jde o zřejmý teroristický útok vůči naší zemi. Hovořil jsem s vicepremiérem, guvernérem New Yorku a ředitelem FBI a nařídil, aby všechny zdroje federální vlády byly využity k pomoci obětem a jejich rodinám a aby bylo nařízeno vyšetřování, které odhalí ty, kteří spáchali tento čin. Terorismus proti našemu národu neobstojí.,“ uvedl v projevu Bush.

9:37. Útok na Pentagon. Třetí unesené letadlo, let číslo 77, naráží do budovy Pentagonu, sídla ministerstva obrany. „Umírá 59 lidí na palubě letadla a 125 osob v objektu,“ píše server History. O několik minut později jsou evakuovány další významné vládní budovy ve Washingtonu - Kapitol a Bílý dům.

9:42. Poprvé v amerických dějinách je zcela zastaven letový provoz nad zemí. Letadla, která již jsou ve vzduchu, přistávají na nejbližších letištích. Ta, která směřují k vzdušnému prostoru USA, jsou odkloněna do Kanady. „Celkově ze vzduchu mizí přibližně 3 300 komerčních letů a 1 200 soukromých letadel,“ uvádí server History.

9:59. Pád první věže. Celému světu se zastavuje dech. K zemi se řítí první z Dvojčat, v pořadí druhá zasažená věž. „Hořela 56 minut. Samotné zřícení věže zabilo přibližně šest set lidí, zaměstnanců z kanceláří i členů záchranných složek. Věž padala deset sekund,“ shrnuje list Huffington Post.

Zdroj: Youtube

10:00. Velitel newyorských hasičů Joseph Pfeifer nařizuje evakuaci všech jednotek ze stále stojící Severní věže. Ne všichni hasiči ale tuto informaci dostávají.

10:03. Pád letu 93. Poslední z unesených letadel, let číslo 93, padá do pole u města Shanksville v Pensylvánii. Umírají všichni na palubě. Díky hrdinství cestujících a posádky letadla však nikdo další na zemi. Jak později uvede vyšetřovací komise o 11. září 2001, i čtvrtý unesený stroj měl zřejmě nabourat do některé z významných amerických budov. Jenže jelikož se pasažéři díky telefonátům s blízkými mezitím dozvěděli o útocích na Dvojčata a Pentagon, rozhodli se, že podobnému scénáři zabrání. A únosci následně raději nabourali s letadlem do pole. "Pasažéři se rozhodli a konali. Vše začalo v 9.57. Několik cestujících tehdy přerušilo telefonické hovory, aby se přidali k boji. Jedna z volajících ukončila telefonát slovy: Všichni utíkají do první třídy, musím jít. Ahoj," píše se ve Zprávě vyšetřovací komise.

10:28. Pád druhé věže. Tragédie vrcholí. K zemi se řítí po 102 minutách od nárazu letadla i Severní věž Světového obchodního centra. Její zřícení zabíjí v jedné chvíli přibližně 1400 lidí.

11:02. Po pádu věží se nachází jejich trosky v širokém okolí. Všude je prach a dým. Tehdejší newyorský starosta Rudy Giuliani nařizuje evakuaci Dolního Manhattanu.

13:04. Prezident Bush informuje, že americká armáda na základnách na celé planetě je v pohotovosti.

17:20. K zemi se řídí další z budov Světového obchodního centra. „Sedmačtyřicetipatrový objekt 7 World Trade Center spadl následkem poškození, které vzniklo při kolapsu předchozích dvou mrakodrapů,“ uvádí server Huffington Post.

20:30. Prezident Bush z Oválné pracovny Bílého domu promlouvá k Američanům. Mezitím vysoce postavený zdroj prozrazuje CNN, že existuje dostatek důkazů o tom, že za teroristický útok nevídaného rozsahu je odpovědný Usáma bin Ládin a teroristická organizace Al-Káida.

23:00. V troskách zřícených Dvojčat záchranáři hledají přeživší. Právě vytahují policistu Willa Jimena. Jeho příběh později zobrazí film World Trade Center.

12. září, 13:28. Z trosek Severní věže je zachráněn poslední živý člověk. „Genelle Guzmanová byla v suti uvězněná sedmadvacet hodin,“ připomíná The Washington Post. Záchrana mladé ženy je posledním světlým okamžikem. Odteď už budou z trosek záchranáři vytahovat pouze mrtvá těla.

CO BYLO DÁL. Poškozený Pentagon je opravený do roku od útoku. Poslední trosky jsou z místa, kde stávala Dvojčata, odklizeny v květnu 2002. Počet obětí se vyšplhal na 2977. Zraněno bylo přes 25 tisíc lidí.