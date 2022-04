Buču Rusové od začátku invaze na Ukrajinu okupovali zhruba měsíc. Podle slov ukrajinského ministerstva obrany po tu dobu údajně "náhodně vraždili místní civilní obyvatele". Starosta města Anatolij Fedoruk řekl agentuře Reuters, že byly zabity více než tři stovky lidí.

Ruské ministerstvo obrany v reakci na tvrzení Ukrajiny uvedlo, že fotografie masakru civilistů v Buči jsou falešné. Svědčí o tom údajně to, že se objevily až několik dní poté, co Rusové oblast opustili. „Kde byly ty fotky předchozí čtyři dny? To jen ukazuje, že jde o fake,” uvedlo ministerstvo na svém Telegramu. Na jednom z videí je podle něj prý také patrné, že dvě z těl se hýbou.

První snímky z místa se ve veřejném prostoru začaly objevovat v pátek večer, den po odchodu Rusů. Tehdy většina mrtvých ležela v ulicích, Ukrajinci vzápětí do společného hrobu měli uložit 280 těl, která našli na území města. Zpravodajové z místa dále hlásili, že v hromadném hrobě u kostela, který není do čísel zahrnut, byly vidět kusy těl. V tomto hrobě bylo podle odpoledních informací AFP údajně pohřbeno 57 lidí. „To jsou důsledky ruské okupace," řekl starosta Buči médiím.

Upozorňujeme, že následující záběry jsou drastické, ukazují však realitu války a tragické důsledky invaze na ukrajinské civilisty.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of ?? animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Dosud nepohřbení mrtví ve městě na sobě neměli uniformy. Podle svědků šlo o civilisty například s koly, někteří ve ztuhlých rukách stále svírali tašky s nákupem. Řada z nich je zřejmě mrtvá mnoho dní, ne-li týdnů. „Některé z obětí mají svázané ruce za zády, ulice města jsou poseta těly," napsalo ukrajinské ministerstvo obrany na twitteru.

„Parchanti," rozplakal se podle agentury Reuters šestašedesátiletý Vasilij vzteky při pohledu na více než desítku těl ležících na silnici před jeho domem. Po jeho levici leželo na okraji trávníku vedle jízdního kola tělo muže se zažloutlou tváří a zapadlýma očima. Další ležel uprostřed silnice, pár metrů od vchodu do domu. Vasilij uvedl, že jde o kmotra jeho syna, jeho celoživotního přítele.

Terrifying videos have surfaced from Kyiv’s suburb of Bucha, where civilians were shot by Russian troops.



We still know only about a fraction of the war crimes that Russia has already committed. The scope of Russian brutality is yet to be seen. pic.twitter.com/JVCcPUFpSD — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) April 2, 2022

Mrtví se svázanýma rukama

Poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Michail Podoljak na sociálních sítích potvrdil, že v případě mrtvých v Buči nešlo o vojáky. „Nebyli v armádě, neměli zbraně. Nepředstavovali žádnou hrozbu. Kolik podobných případů se nyní děje v dalších okupovaných oblastech?" napsal a dodal směrem k západním státům: „Dejte nám zbraně, abychom mohli ochránit naše civilisty. Všechno ostatní už zařídíme sami."

Na místě byli také reportéři agentury AFP. Sami viděli v jediné ulici nejméně dvacítku těl v civilním oblečení. „Jeden muž měl ruce svázané za zády bílou látkou a jeho ukrajinský pas zůstal otevřený vedle jeho mrtvoly," uvedli novináři, kteří se dostali do zpustošeného města. Později v nedaleké vesnici objevili také tělo ukrajinského fotografa Maksima Levina.

❗️Blacklist Putin's Terrorist State



Images of some villages freed in #Kyiv region, specifically #Bucha, are devastating. Dead people lying outside of their houses, in what can only have been a “zachistka” - systemic execution of the men of each house. This is genocide. ⤵️ pic.twitter.com/6T7O885qq9 — Anonymous TV ?? (@YourAnonTV) April 2, 2022

S novináři britského deníku The Guardian na místě hovořila pětapadesátiletá Halyna Tovkachová, která právě hledala tělo svého manžela Olega. Podle jejích slov jej zabili ruští vojáci spolu s jejich sousedy, dvěma mladými chlapci a jejich matkou, když se 5. března pokusili uprchnout z okupovaného města. „Je to válečný zločin," okomentoval syn Tovkachové.

Umučená těla ve sklepě

Další obyvatelka Buči, osmdesátiletá Maria Dabižeová, podle nedělníku The Sunday Times uvedla, že jejím sousedům v nedalekém cihlovém domě ruští vojáci svázali ruce a nohy a zabili je.

Ukrajinští vojáci našli v její ulici ve sklepě osmnáct mrtvých těl mužů, žen i dětí. Těla měla být údajně zohavena. „Mučili je. Někteří měli uřezané uši, jiní vytrhané zuby. Byly tam i děti staré čtrnáct, šestnáct let a nějací dospělí. Ruští vojáci jsou horší než zvířata. Zvířata takové věci nedělají. Neměli bychom brát zajatce. Musí zemřít. Musí být zničeni," prohlásil třiapadesátiletý voják územní obrany Serhij Torovyk.

Jako bych to ráno zemřela. Teenageři z Mariupolu podali šokující svědectví

Ministerstvo obrany včera označilo osvobozenou Buču za novou Srebrenicu. Odkazuje tak na Srebrenický masakr, válečný zločin na zajatých civilistech spáchaný v červenci 1995 během války v Bosně a Hercegovině. „Masakr v Buči byl úmyslný. Rusové chtějí zlikvidovat co nejvíce Ukrajinců. Musíme je zastavit a vyhnat. Žádám nové zničující sankce G7 TEĎ," napsal na twitteru ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Žádá také embargo na vývoz ruské ropy, plynu a uhlí, uzavření všech přístavů pro ruská plavidla a zboží a odpojení všech ruských bank od mezinárodního platebního systému SWIFT.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

Masakr odsoudila také britská ministryně obrany Liz Trussová. „Zvěrstva v Buče a v dalších ukrajinských městech mě děsí. Zprávy o tom, že ruské síly útočí na nevinné civilisty, jsou odporné," napsala ministryně na twitteru. „Británie spolupracuje s dalšími zeměmi na shromažďování důkazů a podporuje vyšetřování válečných zločinů Mezinárodním trestním soudem. Odpovědné osoby budou pohnány k odpovědnosti," dodala.

Válečné zločiny

Podle deníku The Wall Street Journal už údajné válečné zločiny v Buči vyšetřuje Organizace pro lidská práva. Aktuálně odborníci vyslýchají ženu, která měla být svědkem toho, jak ruští vojáci obklíčili pět civilistů a jednoho z nich střelili zezadu do hlavy.

Vraždění civilistů odsoudili mimo jiné šéf Evropské rady Charles Michel či německý vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck. Oba zároveň vyzvali k zostření sankcí proti Rusku. „Jsem šokován obrazy zvěrstev páchaných ruskou armádou v osvobozené Kyjevské oblasti. EU pomáhá Ukrajině a nevládním organizacím shromáždit potřebné důkazy pro stíhání zločinů u mezinárodních soudů. Přicházejí další sankce a podpora EU," napsal Michel na svém twitterovém účtu.

Rozstříleli mě od pasu dolů. Ženu napadl ruský voják, z ulice ji odtáhli sousedé

Také česká diplomacie i čeští politici odsoudili vraždění ukrajinských civilistů ruskými vojáky. Podle Ministerstva zahraničních věcí jde o válečný zločin Putinova režimu. „Systematické vraždění civilistů, jehož se dopouští prchající ruská armáda, je další z řady odporných válečných zločinů Putinova režimu. Česká diplomacie se společně se spojenci bude zasazovat o to, aby všichni odpovědní byli potrestáni," uvedla česká diplomacie.

„To, co se stalo v Buče a na dalších předměstích Kyjeva, lze označit pouze jako genocidu," reagoval kyjevský starosta Vitalij Kličko. Také ten vyzval celý svět a zejména Německo, aby okamžitě ukončily dovoz plynu z Ruska. „Jsou to krvavé peníze, za které se vraždí lidé. Embargo na plyn a ropu musí přijít okamžitě," řekl.

Na severu Ukrajiny se ruské jednotky pomalu ale viditelně stahují. Situace na východě Ukrajiny ale zůstává velmi vážná, uvedl ukrajinský prezident Zelenskyj. Rusko podle něj chystá nové vojenské údery v Donbasu a Charkově.