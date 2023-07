Milionová dotace pomůže s dopravou u hřbitova

Neutěšená dopravní situace před Městským hřbitovem by měla být v dohledné době vyřešena. Pomoci by měla krajská dotace ve výši téměř jeden milion korun. Upraveny by měly být autobusová stání a zastávka a také diskutovaný chybějící přechod pro chodce.

Zrekonstruovaná brána Městského hřbitova v Prostějově se stala památkou roku Olomouckého kraje. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

„V lednu letošního roku podalo město Prostějov žádost o dotaci z Olomouckého kraje, a to z programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023. Z dotace budeme realizovat projekt Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, Prostějov – 2. etapa,“ přiblížil primátor města František Jura (ANO). Prostor před hřbitovní bránou bude bezpečnější. "V rámci realizaci projektu budou provedeny stavební úpravy zpevněných ploch v prostoru před hřbitovem na Brněnské ulici. Bude řešeno místo pro přecházení, připojení místní komunikace na III/433, dále autobusové zastávky a stání autobusů," vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO). Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na realizaci tohoto projektu dotaci ve výši 957 544,73 korun.

