„Od 1. ledna příštího roku na základě dat, která máme, lze předpokládat, by mělo být průměrné zvýšení starobního důchodu v ČR o 850 korun… Průměrná výše důchodu po 1. lednu 2023 by měla být zhruba 19.500 korun i se započtením výchovného," uvedl Jurečka.

Takzvané výchovné neboli navyšování důchodu o 500 korun za vychované dítě nařizuje novela, kterou přijala krátce před loňskými podzimními volbami tehdejší Sněmovna. Bonus se připočítá do zásluhové části penze. Spolu s ní se pak bude valorizovat. Týká se to i předčasných důchodů. Podle podkladů k normě by jen v prvním roce výdaje měly činit téměř 19 miliard korun, každý další rok se pak budou zvedat. Z čeho se suma pokryje, zákon neřeší.

Výchovné mohou získat ženy i muži. Automaticky se 500 korun za potomka připočítá do pobírané částky těm osobám, které šly do penze kvůli výchově děti dřív. Ostatní příjemkyně či příjemci starobních důchodů o navýšení musí požádat. Podle Jurečky bude možné žádosti podávat od 1. září. Bonus se bude započítávat i do nových penzí, a to podle počtu dětí zapsaných v žádosti o starobní důchod.

Česká správa sociálního zabezpečení na konci března vyplácela celkem přes 2,84 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních penzí. Z toho přes 2,36 milionu bylo důchodů starobních. Své důchodové systémy mají i policie, obrana a justice.

Už třetí navýšení

Letos se důchody zvedají celkem třikrát. Poprvé se upravily od letošního ledna při běžné valorizaci. V průměru se starobní penze navýšila o 502 korun. Všichni lidé s důchodem pak k zákonnému přidání dostali ještě 300 korun navíc do zásluhového dílu. Od června se kvůli vysoké inflaci uskutečnila mimořádná valorizace. Procentní díl důchodu se zvedl o 8,2 procenta. Průměrný starobní důchod rostl o 1017 korun. Potřetí se důchody mimořádně navýší od září, a to o 5,2 procenta do zásluhové části. Podle Jurečky se tak letos průměrná penze proti loňsku zvýší zhruba o 15 procent.

Na zářijovou mimořádnou valorizaci bude potřeba 7,8 miliardy korun, červnové přidání vyjde zhruba na 21 miliard korun. Pravidelné lednové navýšení si pro letošek vyžádá 28 miliard. Celkem tak má do penzí letos putovat o téměř 57 miliard korun víc než loni. Minulý rok se na penze podle údajů ministerstva financí vyplatilo 537,4 miliardy korun. Je to téměř třetina výdajů státu.