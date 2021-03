Deník proti fake news.Zdroj: DeníkServer Aeronet zveřejnil ve čtvrtek 4. března dezinformaci o letadle DHL z Lipska, které kroužilo nad Brnem, přičemž naznačoval, že tam rozsypávalo covid. Konkrétně server uvedl: „Co prováděl nákladní Boeing registrovaný ve Velké Británii při kroužení v obrovské výšce 11 278 metrů nad Brnem? Takhle se tedy do ČR dostávají ty britské mutace?“ a dále prohlašoval, že tyto lety jsou „záhadné“ a „podivné“ a že na ně „upozorňuje stále více lidí“.

Zprávy se okamžitě chytil nezařazený poslanec Lubomír Volný (dříve SPD Tomia Okamury), který na svých sociálních sítích sdílí dezinformace i výslovné lži velmi často (jen o pár dní dříve například tvrdil – bez jakéhokoli doložení – že pacienti užívající lék ivermektin budou úmyslně vražděni, na což reagovala i česká policie, která oznámila, že si ho předvolá k podání vysvětlení).

Volný sdílel text Aeronetu minulý pátek s doprovodným textem: „Letoun společnosti DHL údajně včera (ve čtvrtek) čtyřikrát elipsovitě obkroužil Brno, po níže uvedené dráze. To, že je covid uměle vytvořenou biologickou zbraní, to už víme od nositele Nobelovy ceny za izolaci viru HIV pan Luca Montagniera, a nositelky ceny České mensy paní Pekové“. Později příspěvek odstranil a na dotazy novinářů odpovídal, že pouze žádal o informace.

Lež jasně vyvrácena

Tvrzení Aeronetu následně věrohodně a jednoznačně vyvrátily všechny instituce i společnosti, které měly se zmíněným letem co do činění. Řízení letového provozu ČR na svém twitterovém účtu již 5. března uvedlo: „Seriózní informace @letovyprovoz pro některé ‚odborníky‘. Včerejší přistání DHL v Brně na základě rozhodnutí velitele letounu pro nepříznivé podmínky (hustá mlha) zrušeno, standardní postup. Safety first!“

Seriózní informace @letovyprovoz pro některé "odborníky". Včerejší přistání DHL v Brně na základě rozhodnutí velitele letounu pro nepříznivé podmínky (hustá mlha) zrušeno, standardní postup. Safety first! pic.twitter.com/p11DUaY4oW — ŘLP ČR / ANS CR (@letovyprovoz) March 5, 2021

Proti zprávě Aeronetu se okamžitě jasně ohradila i mezinárodní logistická společnost DHL: „Společnost DHL Express Česká republika se důrazně vymezuje proti zavádějícím a konspiračním informacím, které byly zveřejněny na webových stránkách Aeronet.cz dne 4. března 2021 a dále sdíleny na sociálních sítích,“ uvedli v pátek 5. března zástupci DHL Express ČR na oficiální firemní facebookové stránce a dodali, že firma zvažuje další právní kroky kvůli šíření zavádějících informací.

Obě vyjádření byla samozřejmě hojně citována v médiích, jimž dezinformace Aeronetu, zpopularizovaná Volným, nemohla uniknout. Stanovisko logistické firmy i českého státního podniku zajišťujícího letecký provoz nad Českou republikou tak zveřejnily například Český rozhlas, CNN Prima, servery iDnes, Novinky, Lidovky, Forbes, Deník N a řada dalších. Obě stanoviska se také hojně šířila v sociálních sítích, konkrétně jen tweet Řízení letového provozu ČR dosáhl do poledne středy 10. března více než 130 sdílení.

Objevily se také odkazy na obšírnější vyjádření, proč letadla tímto způsobem krouží – jednoduše vyčkávají, protože z nějakého důvodu nemohou v danou chvíli bezpečně přistát, což se týkalo i tohoto případu: „Kvůli přetrvávajícím mlhám a sníženému výhledu na letišti Brno – Tuřany nebylo možné bezpečně přistát, proto bylo letadlo v 7:00 hod. nasměrováno zpět na letiště v Lipsku. Jde o pravidelnou leteckou linku DHL Express z Lipska do Brna, která zajišťuje šestkrát týdně letecké spojení oblastí jižní Moravy a Vysočiny s naším mezinárodním hubem v Lipsku. Náklad z výše zmíněného letu se podařilo doručit v týž den, a to ve večerních hodinách,“ uvedla firma DHL na svém Facebooku.

„Nic věrohodného nevím“

Ani logické a srozumitelné stanovisko firmy, ani oficiální vyjádření státního podniku zajišťujícího nad Českou republikou letecký provoz však očividně nepřipadala dost věrohodná poslankyni Trikólory Zuzaně Majerové Zahradníkové (zvolené za ODS).

Ta v úterý 9. března propagovala na svém oficiálním facebookovém profilu svůj rozhlasový „duel“ o užitečnosti roušek se senátorem Pavlem Fischerem, odvysílaný na Rádiu Proglas a v diskusi pod tímto facebookovým příspěvkem dostala dotaz od uživatelky Facebooku, označované jako Miluše Macejková: „Chci se zeptat, co je na tom pravdy, že to svinstvo rozprašují z letadel, a jestli jo, což odpovídá, kde se to tu vzalo a PROČ?“ (doplněna interpunkce, pozn. red.)

Zuzana Majerová Zahradníková na to reagovala stručně: „Sháním k tomu informace. Zatím nic věrohodného nevím.“

Její nevěrohodnou odpověď (opravdu je velmi málo pravděpodobné, že by si při množství citací daných vysvětlení nevšimla) zaznamenali někteří další diskutéři, kteří se na to začali dotazovat. Otázka i odpověď se pak během dopoledne 10. března přestaly v diskusi objevovat – buď byly úmyslně smazány, nebo je Facebook kvůli velkému množství diskusních příspěvků přestal zobrazovat (redaktor Deníku měl ještě možnost je vidět, byl také pořízen jejich printscreen).

Není to poprvé, co političtí reprezentanti Trikolóry dali najevo, že si to nechtějí se šiřiteli lží a hoaxů rozházet a že jsou vstřícní k jejich vidění světa. Předseda tohoto politického uskupení, Václav Klaus ml., například doprovodil 20. prosince 2020 svůj facebookový odkaz na článek serveru iDnes s titulkem: „Britská mutace viru není pod kontrolou, státy EU ruší letecká spojení“ těmito slovy: „Británie zahájila jako první evropská země tu vakcinaci. Snad je to jen náhoda.“