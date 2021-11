Rychlou informaci o tom, jak „zdravé“ jsou kupované potraviny, by zákazníkům zanedlouho mohl přinést nový systém značení přímo na přední straně obalu. Písmena od A do E rozlišená barvami podle semaforu mohou spotřebitelé pochopit snadno. Ostatně podobný systém již funguje u značení elektrických spotřebičů novými štítky.

Systém zvaný Nutri-Score již zavedli třeba ve Francii, Německu i několika dalších zemích. Evropská unie nyní zvažuje, že by nějaký systém značení zavedla plošně. Rozhodnout by se mělo do konce příštího roku, a je pravděpodobné, že „zvítězí“ právě tento.

Jeho zavedení by výživoví poradci přivítali. „Z lékařského hlediska to považuji za významnou záležitost,“ řekl Deníku Petr Tláskal, vedoucí lékař oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice Motol. Při pohledu na značku by totiž lidé mohli začít více uvažovat o tom, jak zdravě vlastně jedí.

„To je velmi důležité. Dokonce u nás v jídelně, a to jsme zdravotnické zařízení, často vidím kolegy, jak si jídlo ještě před tím, než je vůbec ochutnají, nejprve osolí,“ uvedl Tláskal. Podobně si lidé často nehlídají ani obsah cukrů a vysoký příjem energie vůbec.

Firmy jsou připravené, pekaři protestují

Nový systém značení si chválí i další odborníci. „Umožňuje velmi dobře měnit stravu k lepšímu, například nahrazením jedné suroviny tou nutričně cennější,“ uvedla Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu. Po novém značení rovněž vysloveně volají obchodníci. „Jeho velkou výhodou je jednoduchost a srozumitelnost, nevidím k němu alternativu,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Nové značení potravin Nutri-ScoreZdroj: Shutterstock

Na zavedení nového značení se již připravují některé velké potravinářské firmy. „Skoro všechny novinky, které uvádíme na trh, jsou již Nutri-Score označeny,“ uvedl Petr Kopáček z Danone. Do konce roku tak firma označí třetinu mléčného a rostlinného sortimentu, další výrobky budou následovat.

Kategoricky proti jsou ale třeba pekaři. „Byl by to tak obrovský nárůst byrokracie, který by byl pro malé pekárny naprosto nezvladatelný,“ řekl Deníku předseda Svazu pekařů a cukrářů Jiří Balabán. Navíc se obává, že by systém výpočtu „skóre“ znevýhodnil některé výrobky, které jsou dosud považovány za zdravé, a mohly by tak být označeny výstražnou červenou barvou. „Já si myslím, že je to naprosto slepá cesta,“ prohlásil Balabán.

Lidé přesto mají o zavedení jednotného značení potravin zájem. „Zavedení jednoho zjednodušeného označování nutričního složení potravin v rámci celé EU by podle našeho průzkumu uvítalo 77 procent respondentů,“ uvedla Lenka Kouřimská z České zemědělské univerzity.

Také podle spotřebitelských organizací jsou dosavadní povinné tabulky s informacemi o výživových hodnotách potravinářských výrobků nedostatečné. „Jsou uvedeny na zadních stranách obalů a zákazník na jejich kontrolu potřebuje více času,“ řekla Deníku ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. „Tuto iniciativu proto vítáme,“ dodala.

Jak funguje značení potravin podle nutriční hodnoty

- výrobky jsou na přední straně obalu označeny písmeny od A do E a barvami podobně jako na semaforu (zelené zdravější, žluté neutrální a červené méně zdravé)

- spotřebitel dostává rychlou informaci o nutriční hodnotě potraviny (přesnější výčet musí být na zadní straně obalu)

- systém se již používá v Německu, Francii a několika dalších zemích. Očekává se, že by o jeho případném plošném využití anebo zamítnutí měla Evropská unie rozhodnout do konce příštího roku



A až B:

- výrobky s vysokou výživovou hodnotou

- ve stravě jsou velmi důležité

- je dobré je konzumovat ve větší množství nebo častěji



D až E:

- výrobky obsahující větší část živin, jejichž příjem by se měl ve stravě omezit

- měly by se konzumovat v menším množství nebo méně často



Příklady některých potravin v jednotlivých kategoriích:

A (tmavě zelená) - žitný chléb, zelenina na pánvi, polotučný tvaroh

B (světle zelená) – bílý jogurt, šunka z krůty, pšeničný chléb

C (žlutá) – ovocný jogurt, rybí filety v rajčatové omáčce, müsli s ovocem

D (oranžová) – tvrdý sýr, olivový olej, uzený losos

E (červená) – sladkosti, plesnivý sýr, slanina



Zdroj: nutriscorecesko.cz