„Dali jsme dohromady apolitický tým odborníků, kterým jde především o naše železnice,“ uvedl na úvod tiskové konference Havlíček. „Diskutovali jsme zejména o tom, co bude. Jak vytyčit investice do bezpečnosti provozu na železnicích.“

Nejvážnější diskuse byla podle Havlíčka o lokálních tratích, které nejsou dostatečně zabezpečené. „Vytyčili jsme postup tak, že bude ohlašovací povinnost, budou se opětovně instalovat návěstidla a jsme okamžitě připraveni na investice a zavádění zjednodušeného ETCS (bezpečnostní systém na železnicích - pozn. red.),“ uvedl Havlíček.

„Do roku 2022 chceme mít zabezpečeno 500 přejezdů,“ uvedl ministr. Do Správy železnic putují podle Havlíčka každým rokem investice ve výši 52 miliard korun. Do roku 2023 chce ministerstvo nad rámec této sumy do bezpečnosti investovat v součtu zhruba 20-30 miliard korun.

Drážní úřad připravuje další posílení bezpečnosti, jehož součástí je například monitoring licence strojvedoucích. „Budeme monitorovat pracovní dobu strojvedoucích, aby se nestalo, že strojvůdce bude po noční směně pracovat u jiného dopravce ještě ranní směnu,“ uvedl šéf Drážního úřadu Jiří Kolář. Mezi další opatření bude patřit například také kvalitnější školení strojvedoucích.

Černý týden na českých železnicích

Nešťastné období na českých železnicích odstartovala v úterý 7. července srážka dvou osobních vlaků na Karlovarsku. Při nehodě, kterou zavinil strojvedoucí, který vyjel ze stanice dříve, než měl, zahynuli dva lidé a další desítky byly zraněny.

„Je patrné, že strojvedoucí vlaku jedoucího na Karlovy Vary měl vyčkat v Perninku na křížení s protijedoucí soupravou. Ze stanice ale vyjel dříve, a protože na trati není žádné další zabezpečení, došlo ke střetu obou vlak,“ popsal situaci mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

K další srážce dvou vlaků došlo v pátek 10. července večer v Praze-Běchovicích. K nehodě došlo v místech, kde byl provoz omezen kvůli předchozímu střetu vlaku s člověkem. Tentokrát se však incident obešel bez zranění.

Tragické následky měla naopak nehoda, ke které došlo v pozdních večerních hodinách v úterý 15. července. Osobní vlak u Českého Brodu narazil do nákladní soupravy, jeho řidič zemřel a desítky lidí včetně dětí se při nehodě zranily. I v tomto případě se s největší pravděpodobností jednalo o lidskou chybu. Ministr dopravy Havlíček přímo na místě tragédie uvedl, že chyba techniky je nepravděpodobná.

Další tragické události zabránil v neděli 12. července pohotovým zásahem strojvedoucí rychlíku na trase z Klatov do Prahy, který zaregistroval, že se jeho vlak zezadu blíží k pomaleji jedoucímu osobnímu vlaku, který ujížděl stejným směrem po stejné koleji. Dokázal však vlak včas zastavit a celou událost ohlásil.

Šťastný konec měl i pondělní incident na Chrudimsku, kde strojvedoucí projel návěstidlo „stůj“. „Stalo se to v 6.42 hodin, kdy vlak projel návěst zakazující jízdu. Ke zranění ani k ohrožení vlakové cesty nedošlo,“ uvedl Drápal s tím, že provoz na trati byl přerušen zhruba na dvě hodiny.

Na Chrudimsku se pak odehrál i nejčerstvější incident. Při vjezdu do stanice Medlešice ve středu večer vykolejil osobní vlak. I tentokrát se naštěstí celá událost obešla bez zranění.