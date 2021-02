Řadě dlužníků skončila doba chránění. Včerejším dnem totiž uplynulo moratorium na provádění exekucí movitých věcí a nemovitostí, v nichž mají dlužníci trvalý pobyt. Vláda se jeho vyhlášením snažila ulevit lidem postiženým důsledky koronavirové epidemie. Organizace pomáhající lidem v existenčních potížích se navíc obávají, že v polovině letošního roku kvůli vládním opatřením proti koronaviru výrazně naroste počet exekucí.

Exekuce. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Attila Racek

Zatímco nyní bylo vyhlášeno 4,3 milionu exekucí, do pár měsíců by podle České asociace povinných (ČAP), jež se lidem v dluzích snaží pomáhat, mohl jejich počet vzrůst o desítky procent až na šest milionů. V exekuci je přitom nyní asi 730 tisíc lidí, z toho asi 64 tisíc seniorů starších 65 let.