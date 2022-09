Babiš také prohlásil, že "na nečinnosti a lhaní" si vláda postavila celou politickou kariéru, prodlužuje si víkendy a pracuje podle něho vždy jen od úterý do čtvrtka. "Svoji nečinnost a neschopnost se snažíte maskovat vymlouváním na Babiše a předchozí vládu, řekl. Zaměřil se i na některé ministry. Například ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) je podle Babiše zkorumpovaný a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) je podle něho arogantní a také "hrobař českého hospodářství".

Šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek rezignuje. Čelil kritice kvůli stykům s Redlem

"O co víc se bojíte vytáhnout paty z Prahy, o to více dáváte knížecí rady," vzkázal vládě Babiš. Svou "nečinnost a neschopnost" se navíc kabinet podle Babiše snaží maskovat vymlouváním na něho a na minulou vládu. "Dnešní katastrofální situace je výsledkem vašeho vládnutí," řekl. Dále vyzval k ukončení evropského programu snižování emisí skleníkových plynů, Green Deal (Zelený úděl) podle něho "zabije Evropu". Babiš také řekl, že pokud by se podařilo vyslovit nedůvěru Fialově vládě, tak s tím "Brusel nemá žádný problém".

Babiš vyzdvihoval činnost svého kabinetu a odmítl tvrzení, že by do státní správy dosazoval své lidi. Naopak z vytváření struktur obvinil nynější vládní strany. "Vy jste mě nechali stíhat na objednávku," prohlásil. Obžalovaného Babiše čeká za zhruba dva týdny soud v dotačním případu Čapí hnízdo. Ministerský předseda Fiala už dříve řekl, že lídr ANO se snaží i schůzí k nedůvěře vládě odvést pozornost od svých vlastních afér.

Po Babišovi mají podle dohod vystoupit premiér Fiala, následně lídr SPD Tomio Okamura a poté další poslanci s přednostním řečnickým právem. Teprve potom začne běžná debata. Očekává se, že potrvá mnoho hodin. Aktuálně je do diskuse přihlášených 35 poslanců.

Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že kabinet důvěru dolní komory neztratí. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů.

Fiala: Babišovi jde o rozvrat a uchopení moci

Předsedovi ANO Andreji Babišovi jde podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy o rozvrat země a o uchopení moci za každou cenu. Expremiér svou kritikou současné vlády ukázal, v jak vykonstruovaném světě lží a nesmyslů žije, řekl dnes Fiala během zhruba sedmdesátiminutovém projevu v rámci jednání Sněmovny o důvěře vládě, které vyvolala opozice. Hlavním důvodem tohoto jednání je podle premiéra pouze předvolební kampaň a to, že Babiš tím chce zakrýt své osobní problémy. Fiala zdůraznil kroky své vlády na pomoc občanům v boji s růstem cen, vládě se podle něho povedlo zajistit na zimu dostatek plynu i pohonných hmot.

"Ukazuje se bohužel, že naše země nemá konstruktivní opozici," řekl Fiala. "Vaše vystoupení je důkazem toho, že vám jde o rozvrat a uchopení moci za každou cenu," vzkázal premiér Babišovi. Ukázalo, "v jak vykonstruovaném světě lží a nesmyslů žije". Premiér nicméně poděkoval lídrovi ANO za to, přišel do práce a svůj projev pronesl ve Sněmovně, nikoli na náměstích, která navštěvuje místo jednání dolní komory.

Předseda vlády mimo jiné uvedl, že náklady pomoci státu kvůli koronavirové krizi činily za Babišovy vlády méně než polovinu zadlužení státu. "Kde jsou ty peníze, kam jste je dali, proč jste nás zadlužovali, proč jste roztáčeli inflaci," tázal se Babiše jeho nástupce. Nynější vláda na rozdíl od bývalého kabinetu epidemii covidu-19 zvládla, nezavírala školy ani ekonomiku. "Nerozhodovali jsme chaoticky, nerozhodovali jsme podle průzkumů veřejného mínění," uvedl ministerský předseda.

Nyní navrhované zvýšení rozpočtového schodku jde podle premiéra na pomoc lidem, i tak bude deficit o 50 miliard korun nižší, než původně navrhoval na letošek někdejší Babišův kabinet.

Současný kabinet podle Fialy zvládl migrační vlnu z Ukrajiny po ruské invazi. "Snažili jste se postavit české občany proti Ukrajincům, a to se vám nepovedlo," prohlásil na adresu opozice. Fiala také vyzdvihl pomoc Ukrajině včetně vojenské za asi 3,7 miliardy korun. "My ty peníze dostaneme v rámci programu Evropské unie v podstatě všechny zpátky," řekl.

Poslanci budou hlasovat o vyslovení nedůvěry Fialově vládě. Sejdou se 1. září

Vláda podle Fialy přes chybějící projekty napravuje chyby předchozí vlády. Dotazoval se, proč ANO za osm let vládního angažmá neudělalo vůbec nic s dálničním propojením z Brna do Vídně. Zmínil také navýšení platů ve veřejném sektoru, které se podařilo kvůli úsporám.

Důchody se podle Fialy letos zvýší v průměru celkem o 2500 korun, starobní penze se od ledna zvednou o dalších 850 korun. Na pomoc lidem v rámci Deštníku vláda proti drahotě vyčlenila na 177 miliard korun, každý občan může využít minimálně jedno opatření, uvedl premiér.

Fiala také vyzdvihl kroky vlády k energetické bezpečnosti. "Na jaře v Česku skutečně hrozilo, že budeme v zimě bez plynu, protože minulé vlády dopustily úplnou závislost naší země na ruském plynu," uvedl. Zásobníky jsou nyní podle premiéra naplněné na 85 procent, na pokrytí roční spotřeby to podle něho přesto nestačí. Proto vláda zahájila debatu o plynovodu Stork II mezi Českem a Polskem, koupila kapacitu v terminálu LNG v Nizozemsku, který bude otevírat příští týden, a jedná o kapacitě v Německu, vyjmenoval. "Vy jste nedokázal v Německu vyjednat vůbec nic, protože vás nebrali vážně a měli pochybnosti o vašich zájmech," vzkázal premiér Babišovi.

Za "populistické recepty" označil Fiala návrhy uzavřít trh s elektřinou, protože země je v dodávkách ropy a plynu závislá na dalších zemích, které by mohly postupovat podobně. Výjimka na 18 měsíců na využívání produktů z ruské ropy podle něho zajistí, že čeští občané budou mít nadále dostatek benzínu. Pokud se nepodaří nalézt dostatečné společné evropské řešení energetické krize, vláda podle Fialy bude mít připravenou národní cestu.

ANO trvá na odvolání Rakušana a Síkely

Hnutí ANO trvá na odvolání ministra vnitra Rakušana a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN). Podle Babiše je Rakušan reprezentant organizovaného zločinu a Síkela není schopen řešit problémy lidí. Kritizoval vládu i jako celek, je podle něj bezradná a neschopná. Babiš to řekl na tiskové konferenci před čtvrtečním jednáním Poslanecké sněmovny.

Babiš vládě vyčítá špatné kroky v ekonomice, která se jí podle něj rozpadá pod rukama. „Jejím zájmem je vládnout, i kdyby měla zruinovat naši zemi,“ řekl. Kvůli nečinnosti kabinetu podle bývalého premiéra hrozí „rozsáhlý armagedon“. Očekává, že firmy začnou kvůli vysokým cenám energií krachovat a zvýší se nezaměstnanost. Za jediné řešení považuje zastropování cen elektřiny, její oddělení od plynu a zrušení emisních povolenek.

Mlejnek rezignuje okamžitě, řekl Fiala. Civilní rozvědka bude mít dočasného šéfa

„Myslíme si, že tahle vláda by měla skončit a měli by tam přijít lidi, kteří budou schopni pracovat pro naši zemi,“ řekl Babiš.

Hnutí ANO ale neočekává, že při hlasování o nedůvěře vládě uspěje. „Je pravděpodobné, že tohle hlasování prohrajeme. Kapři si rybník nevypustí,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová.

Neúspěch opozice připustil i Babiš. Je ale přesvědčen, že Síkela a Rakušan by měli skončit. Rakušanovi vyčítá, že do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) uvedl Petra Mlejnka, kterého považuje za zástupce organizovaného zločinu.

Katastrofální práce s rozpočtem?

Schillerová řekla, že na čtvrteční odpolední schůzi k nedůvěře vládě vystoupí všichni stínoví ministři hnutí ANO, kteří vládě vystaví vysvědčení. Další členové poslaneckého klubu budou vystupovat podle vývoje schůze, řekla na otázku, jak dlouhé jednání očekává. Schillerová vládu kritizovala zejména za „katastrofální práci s rozpočtem“, ministerstvo financí je podle jeho bývalé šéfky pod současným ministrem Zbyňkem Stanjurou (ODS) „naprosto nefunkční“. Za jeden z důvodů hlasování o nedůvěře vládě označila špatnou náladu ve společnosti.

Představitelé hnutí ANO dříve slibovali, že v době českého předsednictví Evropské unii se vládě vyslovit nedůvěru nepokusí. Babiš k tomu ale již dříve řekl, že skandál kolem Mlejnkových kontaktů s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražském korupčním případu Dozimetr nemá obdoby.

Trh s energiemi přestal fungovat, uvedl Síkela. Chce zmrazit ceny plynu

Předseda vlády Fiala opakovaně uvedl, že k Rakušanovu odvolání nevidí důvod. Je si jistý, že vláda v hlasování uspěje. Babiš se podle premiéra snaží odvést pozornost od svých vlastních afér. Obžalovaného Babiše čeká v září soud v dotačním případu Čapí hnízdo.

Okamura: Vláda neřeší zdražování

Nynější pětikoaliční vláda Petra Fialy (ODS) by měla odstoupit a měly by se konat nové volby. Prohlásil to předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura na dnešní schůzi Sněmovny, kterou vyvolala sněmovní opozice k hlasování o nedůvěře vládě. Okamura se tak svou kritikou přidal k předsedovi ANO Andreji Babišovi, který vystoupil již v úvodu schůze.

"Takhle vláda už stihla napáchat tolik zla, že by měla odstoupit a měly by se konat nové volby," prohlásil Okamura. Kabinet je podle něho samozvanou elitou, která si dělá, co chce, ale na "občany kašle". Okamura také označil za chybu, že opoziční hnutí ANO slíbilo nevyvolat během českého předsednictví hlasování o nedůvěře. Nemá to podle něj logiku. Nikoho podle Okamury nezajímá, že Česko předsedá EU. Fialova vláda je podle něho mistrem v podléhání Bruselu a Berlínu, ani to jí však někdy nestačí.