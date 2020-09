První říjnový víkend je ve znamení krajských a senátních voleb. Při této příležitosti jsme pro vás připravili praktickou přílohu Volební deník, která bude dnes k dostání na novinových stáncích jako příloha tištěného vydání Deníku. Unikátní, srozumitelné a přehledné informace o všem, co se týká vašeho volebního kraje, naleznete také na zpravodajském webu Deník.cz a jeho lokálních verzích.

Volební Deník. Vše, o volbách 2020. | Foto: Deník

Speciál pro krajské a senátní volby nazvaný Volební deník obsahuje vše podstatné, co potřebujete o volbách vědět. Představuje strany, kandidující do krajských voleb, a kandidáty včetně senátorů. To vše rozděleno přehledně a srozumitelně.