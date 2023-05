Dění kolem důchodů v Česku nabírá stále rychlejší obrátky. Po třech valorizacích starobních penzí v loňském roce a dvou plánovaných na letošek oznámili představitelé ministerstva práce změnu způsobu dorovnávání důchodů kvůli inflaci. Zpřísnění čeká také podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Tyto úpravy předcházejí plánovanou penzijní reformu, kterou chtějí úředníci představit příští měsíc. Deník přináší odpovědi na nejdůležitější aktuální otázky týkající se valorizací a předčasných důchodů.

Důchody. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

Jak se důchody valorizují nyní?

Řádná valorizace se provádí pravidelně 1. ledna každý rok. Vychází z inflace, důchody se navyšují rovněž o polovinu růstu mezd. Kromě toho se zavádí mimořádná valorizace v případě, že inflace roste rychleji.

V čem se valorizace změní?

Kromě inflace se do valorizace bude započítávat již jen třetina růstu mezd. Navíc ministerští úředníci počítají již jen s pravidelnou každoroční valorizací k Novému roku.

Kterak se tedy bude důchodcům zvyšovat důchod, pokud inflace rychle poroste během roku?

Mimořádnou valorizaci vláda nahradí nově zřízeným dočasným příspěvkem na pokrytí zvýšených nákladů, který bude součástí důchodu. I on by měl vycházet z aktuální inflace, vyplácel by se při růstu cen o pět procent.

Jaký bude mít člověk důchod? Odhad lidé zjistí už za pár minut na webu

Čím se má nový příspěvek od dosavadní mimořádné valorizace lišit?

Skládat se má z pevné části ve výši poloviny příspěvku odpovídající průměrnému starobnímu důchodu. Kupříkladu při pětiprocentní inflaci a průměrném důchodu 20 tisíc korun by tato částka činila 300 korun. Druhá část příspěvku by vycházela ze zásluhové části důchodu.

Budou si lidé muset o tento příspěvek žádat?

Ne, v období od července do prosince by jej měli dostat k důchodu automaticky.

V čem zavedení takového příspěvku pomůže veřejným financím?

Pro státní rozpočet je to zásadní změna, protože do budoucí výše důchodů se započítává pouze valorizace. Kdyby se částka příspěvku započítala do důchodu, ještě více by vzrostlo zatížení rozpočtu pro příští roky. „Mimořádné valorizace nesmějí rozevírat nůžky mezi bohatšími a chudšími seniory. Na příkladu vývoje v roce 2022 by toto opatření navíc znamenalo úsporu asi 14 miliard korun,“ prohlásil lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Jak navrhované změny hodnotí odborníci?

Návrh vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Její členové proto navržené změny vítají. „Výdaje na důchody rostou rychleji než příjmy rozpočtu. Také se rozevírají nůžky mezi příjemci důchodů. Pokud se nic nezmění, bude schodek rozpočtu narůstat až na 100 miliard ročně pouze na důchodovém systému. Jsem rád, že vláda se vydává směrem k udržitelnosti veřejných financí a důchodového systému,“ řekl člen NERV Petr Janský.

Důchodová kalkulačka:

Bude se tato změna týkat letošní valorizace?

Ne, červnová valorizace již byla schválena. Změněná pravidla má platit až od příštího roku.

Je tato nově představená změna pravidel již definitivní?

Není, zatím se jedná jen o návrh ministerstva práce, který úředníci zaslali do připomínkového řízení. Následně jej budou schvalovat ministři a poté se jím musí zabývat poslanci a senátoři.

Od kdy mají změněná pravidla platit?

Úředníci počítají s účinností od 1. září letošního roku. Dočasný příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů by se tedy mohl vyplácet nejdříve v příštím roce.

Mladí mají smůlu, studium se do důchodu nezapočítává. A nebude ani po reformě

Jak se změní pravidla pro odchod do předčasného důchodu?

Čeká je výrazné zpřísnění. Zatímco nyní lze odejít do předčasného důchodu pět let před dosažením důchodového věku, nově se tato doba zkrátí jen na tři roky.

Změní se také způsob krácení důchodu těm, kteří do důchodu odejdou předčasně?

Ano. Nyní je za každých 90 započatých kalendářních dnů předčasného odchodu do budoucna trvale krácena procentní výměra důchodu v prvním roce o 0,9 procenta, ve druhém roce o 1,12 procenta a ve třetím až pátém roce o 1,5 procenta. Nově se o 1,5 procenta bude krátit procentní výměra budoucího důchodu všem lidem pobírajícím předčasný důchod.

Po jaké době pojištění mohou lidé nyní odejít do předčasného důchodu?

Musí mít odpracováno nejméně 35 let.

Zpřísní se také tento požadavek?

Ano, nově budou muset mít žadatelé o předčasný důchod odpracováno alespoň 40 let. Využít jej tak budou zřejmě moci jen zaměstnanci v náročných profesích, kteří začali pracovat již v období dosažení dospělosti, tedy zhruba od svých 18 let.

Důchody pohledem tří generací: Mladí spoří málo, starší se na stát nespoléhají

Chystá ministerstvo práce u důchodů nějaké další změny?

Ano, ministr Jurečka oznámil, že plánuje reformu důchodového systému. Nyní uvedl, že ji chce veřejnosti představit v květnu.

S již schváleným snížením valorizace nesouhlasí opozice a chystá proti ní ústavní stížnost. Co by se stalo, kdyby u Ústavního soudu uspěla?

Z předkládaných návrhů by zřejmě nezůstal kámen na kameni. Nelze ani vyloučit, že by stát musel doplatit zvýšení penze od června, tedy místo průměrných 760 korun na jednoho penzistu ještě dalších 1100 korun.