Vláda nemá lpět na dogmatech

Všichni se budou nepochybně vyjadřovat ke dvěma tématům, a to k válce na Ukrajině a k dramatickému zdražování. Dělá současná vláda podle Tomáše Zimy v tomto směru dost?

„Snaží se, ale měla by se snažit víc. Možná něco dělá, ale mnoho lidí o tom neví, takže pak to ztrácí efekt. Opozice nabízí jednoduché recepty, jenže ty často vedou do pekla,“ uvedl.

Národ si za prezidenta vybere politika, s nímž má zkušenost, říká Schillerová

Na dotaz, zda tím míní plošná opatření, odpověděl: „Ne, tím myslím lpění na dogmatech. Když je tady třetina lidí, která má problém zaplatit nájem a vyžít s měsíčním platem, pak je nutné opustit mantru nulového státního dluhu. Teď je schodek 280 miliard a pořád je náš poměr zadlužení k HDP jeden z nejnižších v Evropě, mohli by nám závidět Francouzi, Italové, Španělé. V tuto chvíli bych tedy nadřadil zájem občanů nad ideologické dogma co nejnižšího státního deficitu. Nebál bych se ani otevřít téma snížení DPH na základní potraviny, energie a pohonné hmoty. Stát by si tím sice snížil příjem, ale lidem by umožnil důstojně žít.“

Jak léčil prezidenta Zemana

Je přesvědčen, že politici musejí pracovat, vysvětlovat své postupy a zklidňovat situaci. Chová se tak prezident republiky Miloš Zeman? „Určitě ne, protože společnost rozděluje, a to už mnoho let. Neslyšel jsem ani žádné jeho zásadní vyjádření k ekonomické situaci občanů, která se dramaticky zhoršuje,“ míní.

Bitva o radnice: Komunální volby mohou poslat Piráty ke dnu

Tomáš Zima, který vedl lékařské konzilium při prezidentově onemocnění, se také vyjadřuje k této etapě své profesní dráhy. „Pan inženýr Miloš Zeman, který v té době vykonával funkci prezidenta republiky, byl pro mne stejným pacientem jako každý jiný. Připouštím ale, že to byla vyhrocená situace, rojily se spekulace, bylo těsně po volbách. O to víc k tomu člověk musel přistupovat s chladnou hlavou, využít své lékařské znalosti a zkušenosti, objektivně informovat veřejnost.“

A co si myslí o zdravotním stavu Vladimira Putina? Proč jako rektor Univerzity Karlovy podal žalobu na prezidenta republiky a čím by se měla vyznačovat příští hlava státu?

Dozvíte se v rozhovoru s Tomášem Zimou v pátečním tištěném Deníku.