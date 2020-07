Pro vládní novelu se vyslovilo 143 ze 154 poslanců, přičemž nikdo nebyl proti.

Takzvaní dohodáři mohou podle novely celkem dosáhnout až na 31 150 korun. Podle vládní novely totiž mohou žádat o příspěvěk zpětně, a to za období od 12. března do 8. června. Podmínkou kompenzačního příspěvku ale bude mimo jiné to, že za pracovníky na dohody bylo odváděno sociální pojištění.

Žádat o kompezační příspěvek budou moci lidé, kteří práci na dohodu plnili nejméně čtyři z šesti měsíců před koronavirovou krizí. „O bonus se budou moci ucházet osoby, které v šesti měsících před koronavirorovou krizí, tedy od 1. října do 31. března, pracovali na pojištěnou dohodu alespoň čtyři měsíce, a to za předpokladu, že jim tato činnost byla v důsledku krize omezena či znemožněna,“ vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Vyřizování žádostí však bude zřejmě delší. Dohodáři totiž budou muset doložit například mzdové listy, protože o nich finanční správa nevede evidenci. Nárok na bonus navíc nebudou mít lidé, kteří vedle DPP A DPČ vykonávají jiná zaměstnání. Výjimku tvoří pěstouni a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby.

Dohodáři, kteří pracují i jako OSVČ, nepřijdou o již dříve schválený kompenzační bonus 500 korun. Čerpání obou bonusů současně však není možné.