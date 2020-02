Proč se pořád mluví o nových výzvách ve školství a nutnosti reforem? Za všechny to možná vyjádřila starostka Semil Lena Mlejnková: „Vzdělaní lidé znamenají rozvoj regionu, v němž pak všichni rádi zůstávají.“ Právě Semilsko se dostalo do finálního výběru regionů pro pilotní projekt Nadačního fondu EDUzměna. Kromě něj to bylo ještě Přešticko a Kutnohorsko, které nakonec zvítězilo. „Když jsem se to dověděl, měl jsem obrovskou radost,“ řekl Vít Šnajdr, místostarosta Kutné Hory.

Učitel a žáci. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jeho pocitu se není co divit. Celkem 707 učitelů z 25 mateřských, 19 základních a pěti středních škol tohoto středočeského regionu se stane po dobu pěti let součástí projektu, na jehož konci mají být žáci, kteří se rádi učí a mají lepší výsledky ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Za katedrou by pak měli stát kantoři vybavení sdílenými zkušenostmi, v ředitelnách sedět skuteční lídři pedagogického procesu a rodiče by do veškerého dění měli být daleko víc vtaženi.