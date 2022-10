Vyplatí se to skutečně všem seniorům, kteří by v roce 2023 měli jít do důchodu?

„Lze říci, že doporučení MPSV se týká všech seniorů, kteří dosáhnou důchodového věku v roce 2023 bez ohledu na výši příjmů či počet odpracovaných let,“ vysvětlil výzkumník Milan Šlapák z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. „Žádost o důchod je ale svobodným rozhodnutím každého občana,“ dodal.

„Skutečně se to vyplatí ve většině případů. V případě pochybností by se lidé měli obrátit individuálně na Okresní správu sociálního zabezpečení,“ uvedl odborník na penzijní systém a místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. „Nikdy neznáte celý průběh zaměstnání a výdělkovou úroveň dotyčného člověka,“ upřesnil.

Pokud půjdete do důchodu dřív, dostanete víc peněz, radí ministerstvo

O co přesně by měl člověk požádat?

Nejlépe o tzv. předčasný důchod bez výplaty, a to do konce roku 2022. Tím si zafixuje současné výhodnější podmínky pro výpočet důchodu, ale může dál pracovat „Není nutné odejít ze zaměstnání, pokud si někdo chce ‚zafixovat‘ výši výhodnějšího důchodu odpovídajícího roku 2022,“ zdůraznil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Nejvýhodnější je skutečně zažádat si o předčasný důchod bez výplaty, dál pracovat a počkat si ten rok,“ potvrdil místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek.

Vyplatí se i zažádat o předčasný důchod a již nepracovat?

Podle výzkumníka Šlapáka se z dlouhodobého hlediska vyplatí zažádat do konce kalendářního roku 2022 o předčasný důchod bez ohledu na to, zda žadatel odloží pobírání důchodu a bude dál pracovat, či začne důchod pobírat, a přijme tak zákaz výdělečné činnosti v souběhu s pobíráním předčasného důchodu. „Pokud na rozhodnutí nahlížíme z hlediska aktuální příjmové situace žadatele, ukončení práce a pobírání předčasného důchodu přinese většinou propad příjmů. To musí každý zvážit a vzít v úvahu výdaje domácnosti, úspory a podobně,“ dodal Šlapák.

Co je potřeba udělat?

Zajít osobně do konce roku 2022 na Okresní správu sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu a požádat o přiznání důchodu s datem letošního roku bez výplaty.

O kolik si může důchodce tímto způsobem polepšit?

Rozdíly se pohybují kolem patnácti set až dvou tisíc korun měsíčně. Například lidé, kteří vydělávali měsíčně v průměru 20 tisíc korun hrubého, by příští rok získali podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí starobní důchod ve výši 16 819 korun. Letos by jim ale byla vypočítána penze čítající 18 279 korun, tedy o 1460 korun více. Ten, kdo vydělával v průměru 28 tisíc hrubého, by si takto polepšil o 1630 korun měsíčně a bral by důchod 19 936 korun. V případě platu 40 tisíc hrubého by senior bral o 1885 korun více, než kdyby požádal až příští rok. Jeho penze by byla 22 422 korun.

České domácnosti mají čím dál hlouběji do kapsy. Stát chystá další pomoc

Jak dlouho trvá vyřízení předčasného důchodu?

O přiznání předčasného starobního důchodu úřad rozhoduje ve lhůtě do devadesáti dnů od zahájení řízení, zpravidla je však žádost vyřízena dříve.

Je možné o předčasný starobní důchod požádat zpětně?

Předčasný starobní důchod je jediným druhem důchodu, který není možné přiznat zpětně. Předčasný důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod.

Jak se dá zjistit datum odchodu do starobního důchodu a aktuální odhad penze? Česká správa sociálního zabezpečení má na svých stránkách Informativní důchodovou aplikaci. Ta oba údaje vypočítá.