Premiér připomněl oběti na lidských životech prostých Ukrajinců i to, že se ruské útoky neomezují jen na vojenské cíle či infrastrukturu. „Jsou to válečné zločiny, to všechno je tam na denním pořádku a je potřeba o tom informovat, abychom viděli ty hrůzy, kterých se Rusko dopouští,“ konstatoval premiér.