Nejčastěji momentálně domácí výrobci vyhlížejí nedostatkové materiály, které se vyrábí z ropy. „Jako jsou jako jsou čalounické pěny, ale i různé plastové dílce a podobně. Na výrobu plastů chyběl granulát, který se dováží ze zámoří. Nyní se situace postupně zlepšuje,“ vysvětluje Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů. Obecně také u materiálů chybí dřevotříska.

Obtíže se sortimentem před nedávnem potvrdil i velký nadnárodní hráč nábytkářského trhu, gigant Ikea. „Celý náš dodavatelský řetězec se v důsledku pandemie potýká s různými potížemi. Pandemie měla a stále má vliv na mnoho odvětví – od těžby surovin přes výrobu až po dopravu. Důsledkem těchto vlivů je, že některé naše výrobky nejsou i delší dobu dostupné," vysvětluje mluvčí firmy pro Česko Petr Šašek.

Materiál si Ikea i tuzemští výrobci nechávají dovážet z celého světa. Právě velká vzdálenost na místo výroby nedostatek jen prohloubila. „Konkrétně zmíněný granulát na výrobu plastů chyběl z Brazílie a díly z plastu se lisují v Itálii. Když byly různá covidová omezení, projevil se i nedostatek dopravních kapacit – kamiónů,“ doplňuje Tomáš Lukeš.

Dlouhá doba dodání

Problémy s dodávkami kvůli dopravě je možné vyčíst i ze zákaznických recenzí jednotlivých obchodů, kdy si zákazníci stěžují na dlouhou dobu dodání. Prodejci o nich byli často informováni na poslední chvíli, často zasáhla nečekaná událost.

„Samozřejmě nám dodavatel poskytuje informace, kdy se u něj předpokládá naskladnění, ale je to pouze plán a předpoklad, nikoli jistota. Toto nyní neovlivníme. V březnu a dubnu se jim neplánovaně vyprázdnili sklady, kvůli nedostatku kontejnerů pro přepravu a pak blokaci Suezského průplavu,“ odpovídá veřejně obchod Designový Nábytek na jednu konkrétní stížnost zákaznice.§

Stejně jako ve stavebnictví i v nábytkářství teď letí ceny nahoru. Zejména v důsledku vyšších nákladů na vstupní materiály. Jen cena dřeva podle údajů ČSÚ meziročně stoupla o patnáct procent. Zdražování je proto nevyhnutelné.

„Je zcela zřejmé, že výrobci musí své zvýšené náklady promítnout do finálního produktu, tedy do nábytku včetně služeb. Nezdražují se, ale jen materiály, ale i energie a cena lidské práce. Navíc často firmám chybí pracovníci,“ doplňuje tajemník. Jen cena dřeva podle údajů ČSÚ meziročně stoupla o patnáct procent.

Lidé kupují nábytek méně



Podle Asociace českých nábytkářů v loňském roce spotřeba nábytku mírně klesla. Přes šedesát procent prodávaného sortimentu nebylo z domácí produkce, ale z dovozu. I tak to ale byl pro české výrobce rok, co do výroby, rekordní.



„Vyrobilo se u nás nábytku za 48 a půl miliardy korun,“ vypočítává Lukeš. Většinu sumy udělal export, vyvezlo se nábytku za 33 a půl miliardy korun.