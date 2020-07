Nemilé léto zažívají obyvatelé Jihlavska. Zatímco většina obyvatel Česka může chodit na veřejnosti bez roušek, zdejší obyvatelé si je museli opět povinně nasadit v obchodech, městské hromadné dopravě či na úřadech. Například na jihlavské radnici.

Důvodem je stále více případů koronaviru, které se zde objevují.

Rozdílné názory

Ne všichni přitom nesou povinnost nasadit si znovu pokrývku úst a nosu dobře. „Souhlasím s jejich zavedením roušek. Chráníme tím sami sebe. Situace se zhoršuje. Rouška, to je to nejmenší. Horší je mít někoho blízkého na přístrojích v nemocnici,“ říká například Lucie Svobodová z Jihlavy

Naopak Jarda Matějka z téhož města zastává opačný názor: „Komedie pokračuje. Kdyby lidem nakukali, že si mají dát na hlavu kýbl dehtu, tak to všichni začnou nosit,“ uvedl muž.

Obyvatelé Jihlavska ovšem nejsou sami, kdo musí roušky nosit. Potkalo to i jiné regiony s lokálními ohnisky. Třeba Kutnohorsko a Čáslavsko. „Informaci o povinném nošení roušek jsme se dozvěděli z obecního Facebooku, musíme to respektovat,“ konstatovala stručně výčepní s rouškou v restauraci U Nevolů v Křeseticích na Kutnohorsku, kterou Deník v práci zastihl těsně předtím, než restaurace do odvolání zavřela. Tamní občany přitom trápí, že se kvůli tomu odhlašují turisté. Na nich jsou často závislí.

Rizikové skupiny

Proti přílišnému stresování obyvatelstva je epidemiolog Rastislav Maďar, který na ministerstvu zdravotnictví koordinuje protikoronavirový tým. Avizoval ovšem také, že bude prosazovat, aby byly roušky na veřejnosti od října povinné na celém území republiky.

Včera možné celorepublikové zavedení potvrdil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Určitě to bude věc, kterou budeme zvažovat, abychom zabránili šíření infekce v době, kdy tu bude kolovat celá řada dalších respiračních virů,“ řekl.

Jenom do včerejšího večera se počet nakažených zvýšil o 63. Celkem je v Česku 4505 nakažených lidí, což jsou počty na úrovni dubna, kdy byl nouzový stav. Hospitalizovaných je 132 nakažených, 355 jich zemřelo.

Nejdramatičtější situace je v současnosti zatím v Moravskoslezském kraji, kde bylo přes 3,7 tisíce nakažených.

Včera se objevil také případ koronaviru na dětském táboře v Letinách na Plzeňsku. Pozitivní test na covid-19 mělo jedno z dětí. Všechny ostatní poslali hygienici do karantény, testy u nich nákazu neprokázaly.