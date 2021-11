Úvaha zcela vynechat z prokazování bezinfekčnosti antigenní či dokonce PCR testování, není na stole poprvé. Hojně se tato možnost debatovala už minulý týden. Nicméně odborníci se nakonec shodli jen pro variantu vynechání antigenních testů při akcích s očekávanou návštěvností více než tisíc lidí.

„Variantu N - O (prokázání bezinfekčnosti očkováním či prodělanou nemocí v posledních 180 dnech, pozn.red.) si necháváme v záloze pro případ výrazného přibývání pacientů s nemocí v nemocnicích,“ vysvětlovala hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

V Česku přibývají denní přírůstky nakažených koronavirem po tisících. Za středu laboratoře odhalily dalších 13 tisíc nakažených a v nemocnicích je hospitalizováno 3 452 pacientů, z toho 524 s velmi vážným průběhem nemoci. Česko o škrtnutí testů uvažuje po vzoru sousedního Rakouska. Tam již neočkovaní lidé nesmějí mimo jiné do restaurací, lyžařských areálů či na koncerty.

Co by se mohlo změnit



* K prokázání bezinfekčnosti při návštěvě restaurace, ale například i lyžařského areálu by již nemusel stačit negativní výsledek testu. Stejně tak při kulturních akcích. Uznáváno by bylo pouze očkování či prodělání nemoci v posledních 180 dnech.



* Očkování proti nemoci covid-19 by mohlo být nově povinné pro zdravotníky a také pracovníky v sociálních službách.



* Koncem listopadu by se měli plošně testovat žáci ve školách, a to antigenními testy. První kolo testování je předběžně stanoveno na pondělí 22. listopadu, druhé se uskuteční o týden později.

Podle odborníků by takové zpřísnění u nás dávalo smysl. „Při zohlednění výlučně epidemiologických aspektů to pomůže nejen motivaci některých dosud neočkovaných k vakcinaci, ale i eliminaci slabé stránky systému TNO (testování, nemoc, očkování - pozn.red.), kterou byly podvody s testy,“ řekl Deníku vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) z možného zpřísnění radost nemá, možnost ale zcela nevyloučil. „Pokud je vláda přesvědčená, že tímto donutí neočkované aby se očkovali, pak je to něco, o čem lze diskutovat. Ale v tom případě pak musí opatření platit plošně a všude. Nemohou být jiná opatření pro restaurace a jiná pro domovy seniorů. To by velmi pravděpodobně napadl Ústavní soud,“ říká Válek.

Zároveň upozorňuje, že je potřeba řešit současnou situaci, kdy v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče přibývají lidé s těžkým průběhem nemoci. I když se neočkovaní lidé začnou masivně očkovat, kýžený efekt se podle něj dostaví až za několik týdnů.

Majitelé restaurací bijí na poplach

Kvůli zpřísňování opatření bijí na poplach majitelé restauračních podniků. Další úbytek hostů totiž znamená výrazný propad v tržbách. „Nebudeme opatření rozstřelovat, ani proti němu bojovat. Vždycky jsme se přizpůsobili. Okamžitě se ale ptám, kdy začneme jednat o kompenzacích. Opatření bude to mít další dopad na naše tržby,“ reagoval na možné zpřísnění Luboš Kastner, expert na gastronomii z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Přísnější opatření se pravděpodobně dotknou i dalších provozů, například fitness center či kin. Česká fitness komora v případě zákazu pro neočkované jít si zacvičit očekává úbytek klientů až o 30 procent.

„Kompenzace bychom konzultovali s dalšími s dalšími zasaženými provozy a postupovali bychom společně nějakým způsobem v rámci Hospodářské komory,“ říká prezidentka komory Jana Havrdová.

O budoucnost mají strach i provozovatelé kin. Od počátku listopadu, kdy kontrolují bezinfekčnost návštěvníků, jim poklesla návštěvnost o 30 procent. „Pokud ke zpřísnění opatření dojde, pak se obáváme dalšího propadu návštěvnosti. Bojíme se, co bude dále,“ přiznává za Asociaci provozovatelů kin Martin Pošta.