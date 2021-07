Čím budou lidé muset prokazovat bezinfekčnost?

Pouhá jediná dávka vakcíny již stačit nebude. Za dostatečně chráněné budou nově považování pouze ti, od jejichž očkování druhou dávkou již uplynuly nejméně dva týdny. Ostatní se budou muset nechat testovat antigenním či PCR testem. Nadále ale nebudou potřeba testy u lidí, kteří již koronavirus prodělali a od jejichž pozitivního testu uplynulo méně než 180 dnů.

Kde budou testy povinné?

Lidé se bez nich neobejdou při cestě do práce, návštěvě restaurací, kulturních akcí nebo při návštěvě pacientů v nemocnici nebo příbuzného v zařízení sociální péče. Potřeba budou také třeba při cestě na koupaliště.

Budou nutné testy také při příjezdu z dovolené?

Ano, ale pouze v případě návratu ze zahraničí. Návrh, aby se testem museli prokázat zaměstnanci při návratu z tuzemské dovolené, totiž Legislativní rada vlády zavrhla. Pracovníka bez testu ale zaměstnavatelé nebudou smět vpustit na pracoviště. Typ testu a případná povinná izolace se budou řídit podle toho, z jak rizikového státu cestovatel přijede.

Bude opět nutné povinné testování v zaměstnání?

Zatím ne, do budoucna to však vyloučeno není. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by to přicházelo v úvahu, kdyby se výrazně zvýšil počet nových případů.

Jaké povinnosti budou mít neočkovaní lidé při návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem?

Do té doby, než se prokážou negativním testem, budou muset na pracovišti nosit respirátory nejméně třídy FFP2.