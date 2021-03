"Dá se říci, že opatření pomalu zabírají," konstatoval po jednání Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj v současnosti klesá reprodukční číslo i mobilita obyvatel. "I z hlášení policie je zřejmé, že se pohyb obyvatel zmenšil," zdůraznil.

I v následujících osmi až deseti dnech však Hamáček očekává narůstající počty pacientů v nemocnicích. " Věřím, že to zvládneme. Žádáme německou stranu, aby držela rezervu nabídnutých lůžek do příštího pátku," oznámil ministr vnitra.

Za úterý přibylo v Česku 15 196 nakažených, tedy přibližně o 1500 méně než před týdnem. Nárůst byl však zároveň vyšší než v pondělí, kdy přibylo 10 466 nakažených. V nemocnicích aktuálně leží 8 618 pacientů.

Opatrné rozvolňování

Rozvolňování by podle Hamáčka mělo být opatrné. „Byl bych nerad, abychom si zopakovali zkušenosti z Vánoc. Nakoupili jsme si dárky, ale cenou byla další vlna epidemie,“ připomněl.

Ministr vnitra se vyjádřil také k otázce, jaká opatření by se měla uvolňovat jako první. „Měla by padat velká plošná opatření - uzávěry okresů. A vrátit aspoň část studentů do škol,“ uvedl s tím, že by ale bylo třeba přikoupit další testy.

Ministerstvo zdravotnictví dostalo podle Hamáčka za úkol vyřešit situaci, kdy testování ve firmách zaplnilo veřejná testovací místa. Povinné testování ve firmách a na úřadech si podle něj někteří vyložili tak, že využívají kapacity antigenního testování původně určené pro veřejnost, tyto kapacity jsou tak přetížené.

Hamáček rovněž upozornil na blížící se podzimní volby do Poslanecké sněmovny, které by se měly uskutečnit 8. a 9. října. „Nemůžeme vyloučit, že budou probíhat v nějakém epidemiologickém režimu,“ konstatoval a zmínil režim drive-in nebo speciální volební komise. Podobný režim přitom fungoval již při volbách na jaře.

Policie má v současnosti podle ministra vnitra 2300 členů s covidem nebo v karanténě. Za hasiče je mimo službu 422 lidí a přes tisíc, kteří pomáhají ve zdravotnictví.