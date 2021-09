Ve všedních dnech bylo tento týden očkováno denně zhruba 14 až 17 tisíc lidí, zatímco v předchozím týdnu se pohybovaly počty očkovaných ve všední dny od 18 až po 28 tisíc. Ještě na začátku srpna bylo denně podáváno kolem 50 tisíc dávek vakcín, přičemž na začátku července to dokonce bylo přes 100 tisíc dávek denně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.