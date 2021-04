Nově potvrzených případů covidu-19 ve čtvrtek přibylo 3238, což je zhruba o třetinu méně než před týdnem a nejméně za všední den od 5. října. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů ministerstva zdravotnictví. Snížily se i podíly počtu nakažených na celkovém počtu provedených testů za čtvrtek a rovněž počty hospitalizovaných. Během včerejška bylo také očkováno proti nemoci covid-19 přes 68 tisíc lidí, což je nejvíce za jeden den od začátku vakcinace loni v prosinci.

Covid-19 lůžka který vyčlenila Náchodská nemocnice v rehabilitačním pavilonu, kde se starají o pacienty s koronavirem | Foto: Deník / Michal Fanta

Očkováno proti covidu-19 bylo ve čtvrtek 68 286 lidí. Podobně vysoko se počty očkovaných dostaly už minulý čtvrtek, kdy bylo podáno za den 67 668 dávek vakcín. Původně vláda plánovala, že po Velikonocích bude očkováno až 100 tisíc lidí denně, váznou však dodávky vakcín. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ve čtvrtek na twitteru oznámil, že od dubna do června by mělo do ČR dorazit 1,179 milionu dávek vakcíny od firem Pfizer/BioNTech navíc proti plánovaným dodávkám.