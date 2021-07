Strach z nákazy a jednoduchý způsob platby i vyzvednutí zboží kdykoliv v době, kdy se to zákazníkovi zrovna hodí. To jsou některé z důvodů, proč v minulých měsících výrazně stoupl zájem o nákup zboží přes e-shop s dodáním do výdejních boxů nepřetržitě přístupných přímo na ulici. „Tak jako pro celý e-commerce byznys znamenala koronavirová krize akceleraci rozvoje i pro výdeje skrze boxy,“ řekl Deníku výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Stanoviště rostou jako houby po dešti

Stanovišť s boxy o různých velikostech vhodných pro nejrůznější druhy zboží už jsou v Česku tisícovky. Jen společnost Alza v květnu instalovala svůj jubilejní tisící AlzaBox, přičemž loni jejich počet zvýšila o šest stovek. Zásilkovna svých boxů zprovoznila již přes 500, do konce roku jich plánuje zprovoznit 3500.

Specialitou na vzestupu jsou i chlazené boxy na potraviny. Zatím byly instalovány zejména v kancelářských komplexech. „Pár desítek jich slouží hlavně jako benefit pro zaměstnance. Mohou mít nákup v chlazeném boxu a na cestě z práce domů si ho vyzvednout,“ řekl Deníku prezident Svazu obchodu a průmyslu Tomáš Prouza.

Výdejní boxy ovšem již nejsou jen doménou velkých měst, poznávají je také na venkově. Kupříkladu obchodní síť COOP jich zatím zprovoznila deset, ten nejnovější minulý pátek. Zatímco ostatní jsou navázané na obchody, nový box byl zřízen v jihomoravských Medlovicích, které se již dva roky musely obejít bez vlastní prodejny. Ta by se zde neuživila. Obec možnost zajistit obyvatelům nákupy bez složitého dojíždění vítá. „Instalaci boxu jsme podpořili poskytnutím místa a hrazením nákladů na elektřinu a připojení k internetu,“ uvedl místostarosta Medlovic Roman Pavelka. Box bude objednaným zbožím zavážen dvakrát denně z blízkých obchodů, lidé si mohou nákup objednat až tři hodiny předem. „V případě zájmu není problém zvýšit četnost závozů,“ uvedl František Polák, předseda družstva, které box provozuje.

Zákazníci by již brzy měli mít možnost vyzvedávat si zboží také na poštách či nádražích. Česká pošta a Správa železniční dopravní cesty připravují projekt, v němž nabídnou obchodníkům své prostory k vybudování dalších boxů. „Nyní probíhá výběr provozovatele. Ten, kdo nabídne nejlepší podmínky, by měl být vybrán již tento měsíc,“ řekl Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík. První takové boxy by podle něj poté mohly být vybudovány již za několik týdnů. „Letos jich jsou v plánu přibližně tři stovky, polovina na nádražích a polovina na poštách,“ konstatoval Vitík.

Oslovení znalci se shodují, že nákupní boxy čeká velká budoucnost. Například v malých vesnicích jich podle Prouzy brzy vzniknou stovky. Také na venkově totiž podle něj za uplynulý rok výrazně stoupla „digitální gramotnost“. „To, co by lidem trvalo pět let, se naučili za jediný rok, protože k tomu byli donuceni,“ míní Prouza.

Dalším cílem jsou sídliště

Blízká budoucnost podle reprezentanta e-shopů Vetyšky přinese nové výdejní boxy na řadu sídlišť ve městech. „Ve vzdálenější budoucnosti je velmi pravděpodobný i nástup osobních či domovních boxů,“ věští Vetyška. Podle Prouzy navíc zákazníci již pochopili, že se jim nevyplatí jezdit do obchodu pro standardizované zboží. „Kvůli potravinám, hračkám nebo drobné elektronice to nemá smysl. Do obchodu se už chodí pro oblečení nebo boty, když chcete, aby vás manželka pochválila, jak vám to sluší,“ dodal Prouza.