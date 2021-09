Odborníci se shodují na tom, že by si zákazníci měli na obchodníky předem získat reference a sledovat recenze na zboží. Připomínají, že za svá rozhodnutí jsou zodpovědní sami. „Zákon je efektivně ochrání v případě podvodného jednání, ale nikoli v případě, že nakoupili zboží, které s odstupem času třeba nepotřebují,“ míní Prouza.

Nová právní úprava by měla také zákazníky lépe chránit před nekalými praktikami obchodníků. "Spotřebitel, který se stal obětí nekalé obchodní praktiky, bude moci od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne uzavření smlouvy," řekl Deníku David Hluštík z odboru komunikace ministerstva průmyslu a obchodu. Případně také může požadovat přiměřenou slevu.

Spotřebitelé by tak například měli být lépe chráněni i v případech, kdy nakupují na organizované prodejní akci, anebo pokud smlouvu uzavřou přímo ve své domácnosti, kde je neočekávaně bez předchozí domluvy zastihne prodejce. Lhůta pro odstoupení od takto uzavřené smlouvy se z dosavadních 14 dnů prodlouží na 30 dní.

Tyto reklamní akce by tak mohly pokračovat beze změn jen tehdy, budou-li obchodníci své ceny kalkulovat a zveřejňovat v souladu s pravidly.

Podle nových pravidel, která by měla začít platit od května 2022, bude v případě slev povinné označit zboží předchozí cenou. Tou se však nově rozumí nejnižší cena, kterou výrobek stál v uplynulých 30 dnech. „Tím by se mohlo zamezit umělému zdražování zboží týden či dva před akcemi typu Black Friday,“ řekl Deníku právník spotřebitelské organizace dTest Petr Šmelhaus.

Nalákali vás obchodníci na úžasnou slevu, ale u pokladny či při placení na webu jste se nestačili divit, jakou sumu vám nakonec naúčtovali? Anebo na „zlevněném“ zboží úplně chyběla cenovka? Těmto praktikám by už brzy mělo odzvonit. Důvodem je připravovaná novela zákona o ochraně spotřebitele, kterou Česko musí do konce tohoto roku přijmout, aby sjednotilo svá pravidla s legislativou EU.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.