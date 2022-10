„Cože? Podívat se do katastru? Já nechci jezdit na žádný úřad a sepisovat žádost! Jo, že jsou online, jo? No ale neplatí se za to, že ne? Plno lidí nalítlo internetu a pak se nemohli doplatit. A nebude to složitý? Víš, jak jsem na tom s počítačem,“ vyptává se herečka Eva Holubová v roli skeptické důchodkyně, jež se baví s archivářkou Soňou Martinovskou z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR.