Hamáček na twitteru napsal, že Sněmovnu při hlasování o daňovém balíčku opustil rozum. "V příštích měsících a letech nás bude hlava bolet nejen z následků covidu, ale i z nezodpovědné sekery zaseklé poslanci ANO, ODS a SPD," uvedl.

Změny v daňovém systému odsouhlasila Sněmovna v noci na dnešek, prošlo zejména zrušení superhrubé mzdy a výrazné zvýšení slevy na poplatníka. Zdaňování superhrubé mzdy tak v Česku zřejmě po 13 letech skončí, místo toho se bude od příštího roku zdaňovat pouze hrubá mzda sazbou 15 procent a u vyšších mezd 23 procenty nad 140 tisíc korun měsíčně.

Zrušení ještě není definitivní, musí ho posoudit Senát a podepsat prezident. Pro schválení balíčku jako celku s přijatými úpravami hlasovali poslanci ANO, ODS, KSČM, SPD a dva nezařazení poslanci Václav Klaus a Tereza Hyťhová.

Ministryně Alena Schillerová (za ANO) odhadla dopad schválených poslaneckých změn do veřejných rozpočtů zhruba na 130 miliard korun. Z toho jen na státní rozpočet podle ní připadne 87 miliard.

Ferjenčík České televizi řekl, že daňový balíček je z hlediska rozpočtové politiky "prostě šílenost", na kterou stát nemá peníze. Dopad do rozpočtu státu a samospráv bude obrovský. "Zákon jako celek je prostě iracionální," řekl.

Zvýšení daňové slevy

Sněmovna v balíčku schválila i Ferjenčíkův návrh na zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Ta dosud činí 24 840 korun a nově by měla odpovídat průměrné hrubé mzdě za předminulý rok, příští rok by podle pirátského poslance činila 34 125 korun. Ferjenčík ale televizi řekl, že nečekal, že Sněmovna schválí jeho návrh i návrh ANO na snížení sazby daně na 15 procent. Pirátský návrh byl podle něho jen alternativou k návrhu ANO a Piráti čekali, že si Sněmovna vybere jen jeden z nich a druhý nepodpoří.

Poslanec Jan Skopeček České televizi řekl, že je rád, že se po letech pokusů ODS konečně podařilo superhrubou mzdu zrušit. ODS přijde při projednávání návrhu na příští rok s návrhy, kde je možné ušetřit na výdajové straně rozpočtu. "Když se někde daně snižují, musí se hledat úspory," řekl. Podle něj bude také nutné kompenzovat výpadek obcím a krajům.

Předseda lidovců Marian Jurečka na twitteru uvedl, že mu ministryně Schillerová neukázala výhody zrušení superhrubé mzdy na konkrétních příkladech lidí s průměrnými příjmy, dětmi nebo hypotékou. "Mlčela, protože by argumentačně prohrála," napsal na adresu ministryně Jurečka.

Odbory: Rozpočet se příští rok dostane do deficitu 480 miliard Kč



Kvůli daňovým změnám schváleným Sněmovnou se státní rozpočet příští rok dostane do deficitu zhruba 480 miliard korun, odhaduje Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). Poslanci přitom v říjnu schválili schodek 320 miliard korun. Největší dopad do veřejných financí bude mít podle odborů zrušení superhrubé mzdy, které připraví stát, kraje a obce o více než 90 miliard korun, uvedly dnes na twitteru.



"Včerejší bezprecedentní rozhodnutí Sněmovny v oblasti daní bude mít dle nás velmi vážné dopady do veřejných rozpočtů," uvedl předseda ČMKOS Josef Středula. Důsledky podle odborů pocítí také rozpočty měst a obcí. "Kdo si myslí, že tyto dopady není nutné platit, tak se plete," varoval Středula.



Na základě již schválených a projednávaných novel daňových zákonů přijdou příští rok veřejné finance podle propočtu odborářů nejméně o 264 mliard korun. Státní rozpočet meziročně přijde o 194 miliard, rozpočty krajů o 23 miliardy a obcí o 47 miliard korun.



Nejvíce se do daňových příjmů veřejných rozpočtů promítne zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka. První opatření přinese podle odborů výpadek 94 miliard, druhé 50 miliard.



Sněmovna schválila v říjnu v prvním čtení návrh státního rozpočtu pro příští rok se schodkem 320 miliard korun, se zrušením superhrubé mzdy však nepočítá. Letošní rozpočet počítá se schodkem 500 miliard korun.