Počet hospitalizovaných je však podle něj stále vysoký a čísla klesají pomalu. „Situace v Česku se pomalu uklidňuje, na Moravě je stále složitá, ale i tak se dá pomalu říci, že jdeme správným směrem," zhodnotil ministr.

Poděkoval všem, kteří dodržují opatření. „Chápu, že je to nepříjemné, zejména v době, kdy se zlepšuje počasí, ale ukazuje se, že opatření mají smysl a že na sebe navazují a fungují jako jeden celek,“ uvedl s tím, že prosí, aby je lidé dodržovali i nadále, a to vzhledem k nadcházejícím Velikonocím.

Kontroly o Velikonocích

„Jsem přesvědčen o tom, že pokud trend bude pokračovat, tak po Velikonocích můžeme dát občanům jasnější přehled o tom, jak by se v případném poklesu situace mohla dál uvolňovat," řekl Hamáček.

Lidé by proto i během Velikonoc měli dodržovat opatření včetně zákazu cest mezi okresy, aby se neopakovala situace přes Vánoce, po kterých prudce vzrostl počet nových případů.

Policie přesto neplánuje během Velikonoc více kontrolovat dodržování opatření než nyní, protože nemá kapacity. "Problémem není, že je mnoho lidí na určitých místech, ale že nemají ochranné pomůcky,” řekl během tiskové konference Hamáček. Na pražské náplavce podle něj kvůli tomu bude stálá přítomnost policie.

Policejní prezident Švejdar také řekl, že na začátku platnosti nynějších opatření policie prováděla zhruba 100 tisíc až 120 tisíc kontrol denně, nyní je na 90 tisících až 100 tisících kontrolách. "Je to odvislé od počasí i toho, kolik máme lidí v práci," vysvětlil. Většina lidí opatření dodržuje, dodal.

Na Velikonoce bude podle něj připravený počet policistů jako na běžný víkend. "Že jsou čtyři dny volna, tak to bude trochu náročnější. Nepřipravujeme ale žádné speciální akce na kontrolu alkoholu," řekl.

Návrat do škol

Podle něj také i nadále platí, že prioritou je návrat dětí do škol. Zítra proběhne speciální schůze pracovní skupiny, která tuto situaci bude řešit. „V tomto kontextu musíme řešit i speciální třídy pro děti pracovníků IZS. Uplatňuje se tam rotační princip a my musíme zajistit, aby ti, co posílají děti do těch tříd, aby o ty děti bylo postaráno po celou dobu," vysvětlil Hamáček.

Testování ve firmách pokládá ministr za jednoznačný úspěch. „Díky testování se daří vidět ohniska, která předtím vidět nebyla. A současně na trendu se ukazuje, že to funguje. Ministerstvo průmyslu zaznamenává poklesy v pozitivních záchytech 20 – 30 procent," řekl s tím, že je to cesta správným směrem.

Cestování po Evropě

Otázka cestování po celé Evropě je velký problém, který podle Hamáčka jen tak nezmizí. Narozdíl od Česka, kde epidemie klesá, je v celé řadě států Evropy trend opačný. Nárůsty počtu nakažených nyní zaznamenává Německo, stejně tak Polsko, Rakousko i Maďarsko. „Dá se očekávat, že nějaké formy omezení na cestování po Evropě tu ještě nějakou dobu budou," řekl Hamáček.

Ministr také uvedl, že navrhne vládě, aby policisté, hasiči, celníci a vojáci nasazení v opatřeních dostali mimořádnou odměnu, v průměru ve výši 20 tisíc korun. „Beru to jako minimální poděkování, které jim můžeme dát,“ dodal.

Vláda minulý týden prodloužila nynější opatření proti šíření epidemie do 11. dubna díky tomu, že jí do stejného data povolila Sněmovna prodloužit nouzový stav. Ministři chtějí nejméně do konce Velikonoc udržet opatření vyhlášená od začátku března včetně omezení pohybu mezi okresy.

Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) v pondělí řekla, že pokračují práce na úpravě protiepidemického systému PES. Nechtěla specifikovat, kdy tabulku ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička představí. Za prioritu označila postupný návrat dětí do škol, další opatření lze podle ní měnit podle následného vývoje epidemie a toho, jak ovlivní pohyb a setkávání lidí.

Epidemie v Česku v poslední době ustupuje, nemocnice jsou ale stále velmi vytížené. Dnes ráno byla volná necelá čtvrtina standardních lůžek s kyslíkem. Za úterý přibylo 8568 potvrzených případů koronaviru. V mezitýdenním srovnání je to o 2400 nakažených méně. Zároveň poprvé od začátku února klesl úterní počet nových nakažených pod deset tisíc případů.