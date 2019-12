Nejbližší sousedé jej líčí jako normálního člověka. Měl však utkvělou představu, že je vážně nemocný a nedostává se mu pomoci.

Dům, ve kterém vyrůstal, v úterý střežila policie. „Uvnitř nikdo není. Dostali jsme úkol tady být, tak jsme tady,“ uvedl jeden ze členů tříčlenné hlídky.

KAMARÁDI

Nejbližší sousedé nechápou, co se vlastně stalo. „Byli jsme kamarádi. Vyrůstali jsme spolu. Mezi námi jsou dva roky. Chodili jsme na pivo i diskotéky. Nikdy by mě nenapadlo, že by byl něčeho takového schopen,“ uvedl soused s tím, že si u kamaráda nevšiml násilnických sklonů.

„Když se něco stalo, neustupoval, ale rozhodně sám nic nevyvolával. O to více mě šokuje, co se stalo,“ dodal muž.

Podobně o střelci hovoří i další lidé. „Znal jsem ho od malého kluka. I jeho rodiče. Vždy pozdravil. Nebyly s ním žádné problémy. Už ale tady nějakou dobu nebydlel, přestěhoval se do Ostravy. Jezdil tady jednou týdně, staral se o trávu, pomáhal rodičům i s dalšími věcmi. Nechápeme to,“ uvedl důchodce, který si však stejně jako jiní oslovení přál zůstat v anonymitě.

RAKOVINA?

Podle místních dvaačtyřicetiletý muž trpěl utkvělou představou, že je nemocný. „Říkaly se různé věci. Prý byl přesvědčen, že má rakovinu. Pak šel na nějaké testy, které ale nic z toho nepotvrdily. Byl zcela zdráv. On však tomu nevěřil. Myslel si, že na něho něco hrají a nechtějí ho léčit. Údajně se nechal slyšet, že to tak nenechá. V poslední době na tom nebyl psychicky dobře. Ale kdo by tušil, jak to skončí,“ řekla místní obyvatelka s tím, že muž byl v mladí trochu „divočejší“.

„Místní kluci s ním moc kamarádit nechtěli. Když jsem ho pak viděla později, byl už klidný a vyrovnaný. Staral se o dům rodičů, kteří ho na něj přepsali. Je mi moc líto, co se stalo. Je mi líto obětí i pozůstalých. A také rodiny muže, který to všechno způsobil,“ řekla žena z obce.

Na střelce vzpomínali i spolužáci ze střední školy. „Nemohu tomu uvěřit, je sice pravda, že patřil spíše k problémovějším studentům, sem tam něco vyvedl, ale celkově se to s ním dalo. Hloupý rozhodně nebyl, maturitu na ekonomické škole složil zdárně,“ uvedla spolužačka z Opavy.

K tragické události se vyjádřil i starosta Háje ve Slezsku Karel Palovský. „Mohu k tomu říci pouze to, že vím, o kterou rodinu se jedná. Ale blíže ji neznám, nic detailnějšího vám k ní tedy nepovím. V tuto chvíli nelze spekulovat ani nad tím, co jej k činu vedlo a podobně. Později se myslím i my v obci dozvíme bližší informace,“ řekl Deníku Palovský.

IDENTIFIKACE

„Je pravda, že útočník z Fakultní nemocnice Ostrava byl náš pracovník, náš stavební technik,“ řekl Deníku Zygula, podle něhož si dvaačtyřicetiletý střelec Ctirad V. vzal do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit.

Ctirad V. poslední měsíc nechodil do práce, posledních čtrnáct dní byl na nemocenské. „Špatně se mi to vstřebává, dobře jsem ho znal,“ řekl Deníku jeho kolega Radoslav Musil.

„Asi to pravda je, když to potvrdila policie i šéf, ale z fotek, které mi přišly, jej nepoznávám, ani stříbrný Renault Laguna, kterým měl ujíždět, neměl. Já tomu prostře nevěřím,“ dodal Musil.