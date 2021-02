Blatný stojí v čele resortu od října loňského roku, kdy ve funkci vystřídal právě Romana Prymulu. Václav Moravec ve svém nedělním pořadu naznačil, že by Blatný mohl skončit během čtrnácti dnů s tím, že resort by formálně řídil Babiš a fakticky Roman Prymula, jenž se pravidelně účastní zasedání vlády.

Podle informací Deníku premiér Babiš už před Vánoci uvažoval o tom, že tento resort převezme pod sebe, neboť nebyl spokojen s jeho fungováním. „Nyní nic takového není na pořadu dne,“ dementoval však aktuální spekulace.

Šéfové poslanců Pirátů a SPD Jakub Michálek a Radim Fiala na dotaz, zda by měl Babiš spravovat ministerstvo zdravotnictví, odpověděli jednoznačně: „Nikdy.“

Návrat Prymuly?

Během tříměsíčního působení Jana Blatného v úřadu došlo na ministrstvu k řadě personálních změn. Skončit musela například náměstkyně Alena Šteflová, na svůj post rezignoval koordinátor očkování Zdeněk Blahuta, posledním „odpadlíkem“ se pak stal náměstek pro zdravotní péči, profesor Aleksi Šedo, jenž si v minulosti na komunikaci s ministrem stěžoval. Právě časté personální změny mohou být důvodem, proč by Blatný mohl být nahrazen.

Pokud by k takovému kroku navzdory vyjádření předsedy vlády došlo, není zatím jasné, kdo by stávajícího ministra zdravotnictví nahradil. Podle informací, které zazněly pořadu OVM by to mohl být premiér Andrej Babiš, přičemž výkonným ministrem by se stal stávající poradce předsedy vlády Roman Prymula. Existuje však také varianta, že by se sám Prymula do čela resortu vrátil.

Prymula v minulosti nahradil v pozici ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ve funkci však vydržel pouhý měsíc. Rezignovat musel poté, co se v médiích objevily fotografie, na kterých vychází z restaurace na pražském Vyšehradě, která musela být tou dobou z nařízení vlády uzavřena.

Prymulovi tehdy nepomohlo ani vysvětlení, podle něhož se jednání, kterého se zúčastnil mimo jiné i bývalý místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, uskutečnilo v soukromých prostorách vyšehradské kapituly. Tuto informaci totiž později popřel děkan kapituly Michal Němeček.