Česká pošta možnost předběžného objednání na přesný čas zavedla již loni v létě. Do konce loňského roku ji využilo 19 tisíc klientů, z toho pět tisícovek v prosinci. Zákazníci tímto způsobem řešili zejména odesílání dopisů a balíků nebo naopak jejich vyzvednutí, zájem měli ale také o služby CzechPOINT. Rezervační systém využívali zejména lidé v Praze, Ostravě a Hradci Králové.

Kdo se tedy přihlásí přes webovou stránku České pošty, může si vybrat konkrétní pobočku, požadovanou službu, datum i přesný čas. Rezervaci lze provést třeba jen hodinu před plánovanou návštěvou pobočky. Klienti mohou přijít pět minut před dohodnutým okamžikem, pošťáci na přepážce na ně navíc počkají ještě deset minut po něm.

Přesun do datových schránek

Místo jediné přepážky, kde by se zařídily všechny služby jako kdysi, je nyní podle Knapa trendem co největší specializace. Česká pošta podle něj navíc očekává nápor spojený s plánovaným zřízením 2,5 milionu datových schránek od příštího roku.

Tím jí sice odpadne velká část dosavadních listovních zásilek, mnozí lidé však zřejmě budou potřebovat s přechodem na nový systém poradit. „Právě systém rezervace termínů na konkrétních přepážkách je jednou z cest, jak se na to připravujeme,“ uvedl Knap.

Zatímco poptávka po tradičních poštovních službách, jako je doručování dopisů a pohledů, klesá, roste zájem kupříkladu o finanční služby. Ty na pobočkách České pošty nabízí ČSOB prostřednictvím své Poštovní spořitelny. Také ona se snaží o zjednodušenía zrychlení odbavení klientů. Doby, kdy kvůli zřízení účtu museli zdlouhavě vyplnit řadu různých formulářů, už jsou dávno pryč.

„Masivně jsme investovali do technologií a vzdělávání, a tak na každé poště dokážeme do deseti minut otevřít účet nebo do patnácti minut schválit půjčku,“ uvedl člen představenstva ČSOB Jan Sadil.

Užitečné aplikace

Finanční služby tak na poštovních pobočkách klientům nabízejí v bankovních a pojišťovacích zónách s rozšířenými službami, vyškolenými specialisty a dostatečným zázemím i soukromím. „Najdete nás však také ve své kapse nebo tašce. Všechny naše produkty totiž můžete mít v mobilní aplikaci,“ vysvětlil Sadil.

Digitalizace ale pokračuje i u běžných poštovních služeb. „K podání balíku on-line si můžete doma vytisknout štítek a nalepit ho na balík a zaplatit. Stačí ho pak jen přinést na poštu a odevzdat, nic jiného neřešíte,“ podotkl Knap, který do budoucna počítá s další digitalizací.