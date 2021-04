Richard KrajčoZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Zítra se probudíte a nikde na světě není covid. Co uděláte jako první?

Richard Krajčo, 43 let, zpěvák, frontman kapely Kryštof

Určitě bych okamžitě uspořádal koncert. A bylo by mi vlastně jedno, jaký bude. Samozřejmě bych chtěl, aby byl velkolepý, ale klidně by mohl být i malý. Důležité by pro mě ale bylo zase setkání s fanoušky. To by bylo nejzásadnější, protože zbytek funguje a jsme schopni existovat, ale tohle mi chybí.

Víte, říkám si někdy, jestli až vše bude jako dřív, jestli dokážu zase naskočit do toho vlaku, který se bude rozjíždět, protože člověk si za ten rok odvykl od velké zátěže, kterou běžně absolvoval. Ale myslím, že to půjde. A možná si člověk bude více vážit toho, co mám, než předtím. A to nemyslím jen osobně, ale vůbec celospolečensky. Spousta lidí to tak bude mít.