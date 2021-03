Babiš v úterý řekl, že letošní maturita by mohla být kvůli epidemii koronaviru klasická pro studenty mířící na vysokou školu, lehčí zejména pro studenty bez zájmu o vysokoškolské studium a úřední pro ty, kteří doloží problémy v distanční výuce. "Včera (v úterý) jsem dával nějaký teoretický návrh, který samozřejmě není dobrý, ale dostávám různé návrhy," řekl dnes Babiš CNN Prima News.

Babiš se tak zasazuje o model podobný tomu, který loni zvolilo Slovensko. Poukázal na to, že tam střední školy dávaly maturitní známky podle průměru za dobu studia a ze 41 tisíc studentů jen 392 požádalo o ústní zkoušku. České vysoké školy se slovenskou úřední maturitou přijaly víc než 3500 studentů. "Slováci to měli, bylo to v pohodě, 3700 z nich přišlo k nám na vysoké školy a tam to nevadilo," poukázal Babiš.

Premiér neupřesnil, zda by se jeho návrh na úřední maturity měl týkat státní i školní maturity, nebo jen jedné z těchto dvou částí zkoušek. Státní maturita se skládá povinně z testů ze dvou předmětů. Pro všechny by podle standardního schématu měl platit test z češtiny a druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Ještě loni byly součástí státní maturity organizované Cermatem také ústní zkoušky a slohy. Od letoška mají podle novely zákona tyto dvě části organizovat samy školy. Už v lednu ovšem ministerstvo školství rozhodlo, že slohy se kvůli epidemii covidu-19 letos podobně jako loni konat nebudou.

Kritické hlasy

Školní, neboli profilovou část maturity, dělají pak studenti ještě ze dvou až tří dalších předmětů podle zaměření svého oboru. Součástí této části maturit mohou být i praktické zkoušky. Zástupci školských asociací možnost plošného udělení úřední maturity v předešlých dnech odmítali. Někteří se vyjádřili tak, že by studenti měli skládat zkoušku alespoň ze školní části maturity, která ověřuje jejich znalosti ve studovaném oboru.

Ministerstvo školství podle Lednové ve spolupráci se školskými asociacemi již dokončilo plán úprav, který dnes Plaga představí premiérovi na společném jednání. "V návaznosti na něj předpokládáme také představení změn formou tiskové konference," řekla mluvčí. Čas zatím neupřesnila.

Proti úředním maturitám se postavil mimo jiné Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká konference rektorů. Babiš dnes řekl, že kritické hlasy k úřední maturitě možná zaznívají kvůli tomu, že ji navrhl on. Téma by podle něj mohla probrat Sněmovna. "Je to kompetence pana ministra, já s ním budu mluvit, budu ho přesvědčovat, že by měl vyjít vstříc. Znovu opakuji, že je to dobrovolné. Kdo chce maturovat, ať maturuje, kdo měl těžké podmínky, ať se rozhodne," uvedl Babiš.