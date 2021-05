V úterý před dvaadvacátou hodinou přijali policisté oznámení o poškození automobilu neznámým mužem v bedihošťské Tovární ulici.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

"Policistům vyslaným na místo oznamovatel sdělil, že mu u železničního přejezdu vstoupil mu neznámý zjevně opilý muž do cesty tak, že musel prudce zabrzdit, aby ho nesrazil. Když se neznámého zeptal, co se děje, byl dotázán, zda nemá peníze. Zamítavá odpověď se opilci nelíbila a udeřil pěstí do rámu dveří vozidla," informoval policejní mluvčí František Kořínek. Úder způsobil na autě drobné oděrky s dosud nevyčíslenou škodou. K fyzickému ani verbálnímu napadení osob nedošlo.